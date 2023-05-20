У Білій Церкві розгорівся скандал через російську музику в караоке

У Білій Церкві виник скандал через російські пісні в розважальному закладі. Фото: Новини. LIVE

У Білій Церкві виник сильний скандал через пісні російською мовою в одному із розважальних закладів міста. Чоловік у караоке нецензурно лаявся у відповідь на зауваження та співав пісню про Москву.

Про це пише Telegram-канал "Біла Церква — Без табу".

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Деталі скандалу

Інцидент трапився днями. На відео дівчина обурюється тим, що в закладі практично неможливо знайти українських виконавців. Натомість присутність великий вибір російських пісень.

На кадрах видно, що за столиком навпроти сиділи троє чоловіків. І поки вони не почали співати російських пісень — претензій до них жодних не було.

Однак коли почала лунати російська попса, дівчата не витримали і вирішили зробити зауваження "співаку".

"Тут уже моя подружка не витримала і підійшла зробити зауваження, але не за мову, а за пісню. Коли я побачила реакцію чоловіка, який це співав (а йому було просто все одно на зауваження), підійшла я. Трішки в більш грубій формі запитала його, як воно співати таке лайно в країні, в якій йде війна, де гинуть найкращі, а ці нелюди співають про Москву. Мені, звісно, почали грубити", — йдеться в повідомленні.

"Какая разніца"

Після цього до закладу прибула поліція, дівчата написали заяву на чоловіка за неадекватну поведінку та на караоке-бар. Однак працівники закладу відповіли, що до них постійно приходять військові та співають російські пісні.

"Какая разніца, нащо вам ці конфлікти, вони у нас тут кожного дня", — заявили в закладі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві стався черговий мовний скандал. Це відбулось у Київській академії прикладних мистецтв. За словами ексстудентки вишу, проректор закладу відмовився спілкуватися українською мовою. Колишня студентка КАПМ поширила в мережу аудіозапис розмови нібито з першим проректором приватного ВНЗ Олександром Лубянським. Чоловік на записі обурюється, що дівчина проти спілкування російською мовою. А потім взагалі каже студентці, щоб вона забрала документи з вишу.

Додамо, що у Львові біля пам'ятника Адаму Міцкевичу зчинився гучний скандал через пісні путінського пропагандиста. В автомобілі Land Rover голосно на всю вулицю лунала пісня Лєпса. Троє молодиків, які перебували в автівці, на прохання зробити тихіше відреагували досить бурхливо.