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В Белой Церкви произошла массовая драка из-за русской музыки

23 июля 2023 12:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Белой Церкви произошла массовая драка из-за русской музыки
Драка из-за русской музыки. Фото: t.me/policekyivregion
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Белой Церкви 21 июля произошла потасовка между двумя мужчинами из-за русской музыки. Однако в результате четыре человека обратились за медицинской помощью.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

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Драка из-за русской музыки

"В пятницу, 21 июля, почти в полночь на Таращанском массиве возникла ссора из-за того, что водитель автомобиля Mercedes громко слушал музыку российских исполнителей", — говорится в сообщении.

Сначала в перепалку вступили двое мужчин, однако впоследствии к ним присоединились жители близлежащих домов и между нарушителями завязалась потасовка. В результате четыре человека обратились за медицинской помощью. У одной из женщин травмирована рука.

Правоохранители начали расследование из-за нанесения телесных повреждений средней тяжести [ч.1 ст.122 УКУ].

Напомним, совсем недавно в Николаеве мужчина, находясь в алкогольном опьянении, начал ругаться и набросился на женщин, разговаривавших друг с другом на украинском языке.

Также ранее в одном из магазинов Житомира произошел речевой скандал. Продавцы набросились на женщину, которая сделала замечания из-за обслуживания на русском языке.

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