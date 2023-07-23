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У Білій Церкві трапилася масова бійка через російську музику

23 липня 2023 12:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Білій Церкві трапилася масова бійка через російську музику
Бійка через російську музику. Фото: t.me/policekyivregion
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Білій Церкві 21 липня трапилася бійка між двома чоловіками через російську музику. Проте в результаті четверо людей звернулися за медичною допомогою.

Про це повідомила поліція Київщини

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Бійка через російську музику

"У п'ятницю, 21 липня, майже опівночі на масиві Таращанському виникла сварка через те, що водій автомобіля Mercedes гучно слухав музику російських виконавців", — йдеться у повідомленні. 

Спершу в перепалку вступили двоє чоловіків, проте згодом до них приєдналися мешканці прилеглих будинків та між порушниками зав'язалася бійка. В результаті четверо людей звернулися за медичною допомогою. У однієї із жінок травмована рука.

Правоохоронці розпочали розслідування через нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості [ч.1 ст.122 ККУ].

Нагадаємо, зовсім нещодавно в Миколаєві чоловік, перебуваючи в алкогольному сп'янінні, почав лаятися та накинувся на жінок, які розмовляли одна з одною українською мовою. 

Також раніше в одному із магазинів Житомира стався мовний скандал. Продавці накинулися на жінку, яка зробила зауваження через обслуговування російською мовою.

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