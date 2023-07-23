У Білій Церкві трапилася масова бійка через російську музику
У Білій Церкві 21 липня трапилася бійка між двома чоловіками через російську музику. Проте в результаті четверо людей звернулися за медичною допомогою.
Про це повідомила поліція Київщини.
Бійка через російську музику
"У п'ятницю, 21 липня, майже опівночі на масиві Таращанському виникла сварка через те, що водій автомобіля Mercedes гучно слухав музику російських виконавців", — йдеться у повідомленні.
Спершу в перепалку вступили двоє чоловіків, проте згодом до них приєдналися мешканці прилеглих будинків та між порушниками зав'язалася бійка. В результаті четверо людей звернулися за медичною допомогою. У однієї із жінок травмована рука.
Правоохоронці розпочали розслідування через нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості [ч.1 ст.122 ККУ].
Нагадаємо, зовсім нещодавно в Миколаєві чоловік, перебуваючи в алкогольному сп'янінні, почав лаятися та накинувся на жінок, які розмовляли одна з одною українською мовою.
Також раніше в одному із магазинів Житомира стався мовний скандал. Продавці накинулися на жінку, яка зробила зауваження через обслуговування російською мовою.