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В Белой Церкви завершили разбор завалов в результате взрыва в квартире

31 марта 2024 11:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Белой Церкви завершили разбор завалов в результате взрыва в квартире
Последствия взрыва в квартире в Белой Церкви. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Белой Церкви завершили разбор завалов в результате взрыва в квартире. Известно, что погибли два человека, троих — спасли.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 31 марта.

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В ГСЧС отметили, что работы были завершены в 00:50.

Сейчас на месте взрыва дежурят шесть человек и две единицы техники.

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Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС

"В общей сложности привлекалось 46 спасателей и 14 единиц техники", — говорится в сообщении.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 30 марта в Белой Церкви Киевской области раздался взрыв. Известно, что в пятиэтажке загорелись две квартиры.

Также подробные обстоятельства взрыва еще не полностью выяснены. Полиция и службы чрезвычайных ситуаций расследуют и пытаются установить причины и обстоятельства этой трагедии.

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Киевская область
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