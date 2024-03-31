Последствия взрыва в квартире в Белой Церкви. Фото: ГСЧС

В Белой Церкви завершили разбор завалов в результате взрыва в квартире. Известно, что погибли два человека, троих — спасли.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 31 марта.

Читайте также:

Взрыв в квартире в Белой Церкви

В ГСЧС отметили, что работы были завершены в 00:50.

Сейчас на месте взрыва дежурят шесть человек и две единицы техники.

Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС

"В общей сложности привлекалось 46 спасателей и 14 единиц техники", — говорится в сообщении.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 30 марта в Белой Церкви Киевской области раздался взрыв. Известно, что в пятиэтажке загорелись две квартиры.

Также подробные обстоятельства взрыва еще не полностью выяснены. Полиция и службы чрезвычайных ситуаций расследуют и пытаются установить причины и обстоятельства этой трагедии.