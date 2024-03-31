У Білій Церкві завершили розбір завалів внаслідок вибуху в квартирі
У Білій Церкві завершили розбір завалів внаслідок вибуху в квартирі. Відомо, що загинули двоє людей, трьох — врятували.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у неділю, 31 березня.
Вибух у квартирі в Білій Церкві
У ДСНС зазначили, що роботи було завершено о 00:50.
Наразі на місці вибуху чергують шестеро осіб та дві одиниці техніки.
"Загалом залучалось 46 рятувальників та 14 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30 березня у Білій Церкві Київської області пролунав вибух. Відомо, що в п'ятиповерхівці загорілися дві квартири.
Також докладні обставини вибуху ще не повністю з'ясовані. Поліція та служби надзвичайних ситуацій здійснюють розслідування та намагаються встановити причини та обставини цієї трагедії.
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