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У Білій Церкві завершили розбір завалів внаслідок вибуху в квартирі

31 березня 2024 11:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Білій Церкві завершили розбір завалів внаслідок вибуху в квартирі
Наслідки вибуху в квартирі в Білій Церкві. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Білій Церкві завершили розбір завалів внаслідок вибуху в квартирі. Відомо, що загинули двоє людей, трьох — врятували.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у неділю, 31 березня.

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У ДСНС зазначили, що роботи було завершено о 00:50. 

Наразі на місці вибуху чергують шестеро осіб та дві одиниці техніки.

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Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС

"Загалом залучалось 46 рятувальників та 14 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 березня у Білій Церкві Київської області пролунав вибух. Відомо, що в п'ятиповерхівці загорілися дві квартири.

Також докладні обставини вибуху ще не повністю з'ясовані. Поліція та служби надзвичайних ситуацій здійснюють розслідування та намагаються встановити причини та обставини цієї трагедії. 

смерть
квартири
ДСНС
вибух
Київська область
рятувальники

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