Наслідки вибуху в квартирі в Білій Церкві. Фото: ДСНС

У Білій Церкві завершили розбір завалів внаслідок вибуху в квартирі. Відомо, що загинули двоє людей, трьох — врятували.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у неділю, 31 березня.

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У ДСНС зазначили, що роботи було завершено о 00:50.

Наразі на місці вибуху чергують шестеро осіб та дві одиниці техніки.

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС

"Загалом залучалось 46 рятувальників та 14 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 березня у Білій Церкві Київської області пролунав вибух. Відомо, що в п'ятиповерхівці загорілися дві квартири.

Також докладні обставини вибуху ще не повністю з'ясовані. Поліція та служби надзвичайних ситуацій здійснюють розслідування та намагаються встановити причини та обставини цієї трагедії.