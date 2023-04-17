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В Белогородке жестоко избили несовершеннолетнего: подростки всё сняли на видео

17 апреля 2023 11:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Белогородке жестоко избили несовершеннолетнего: подростки всё сняли на видео
Задержание подростков за избиение несовершеннолетнего. Фото: Андрей Небытов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Белогородке Киевской области произошел жестокий случай избиения несовершеннолетнего, который привел к тяжелым травмам потерпевшего. Полицейский офицер громады обнаружил 14-летнего парня, окровавленного и без сознания.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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Избиение несовершеннолетнего

 Ребенку были нанесены серьезные повреждения, включая перелом костей носа, сотрясение мозга, травму головы и контузию глаза.

После расследования полицейские выяснили, что избиение было совершено двумя 17-летними жителями села Музычи, которые не только наносили удары, но и снимали свои действия на видео, после чего опубликовали его в сети.

В настоящее время оба подростка находятся под стражей, суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Избиение несовершеннолетнего
Задержание подростков за избиение несовершеннолетнего. Фото: Андрей Небытов

Напомним, что ГБР завершило досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Житомирщины, который избил срочника. Ему грозит 12 лет лишения свободы.

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