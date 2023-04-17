У Білогородці жорстоко побили неповнолітнього: підлітки зняли все на відео
У Білогородці Київської області стався жорстокий випадок побиття неповнолітнього, який спричинив тяжкі травми потерпілого. Поліцейський офіцер громади виявив 14-річного хлопця, закривавленого і непритомного.
Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Побиття неповнолітнього
Дитині було завдано серйозних ушкоджень, включаючи перелом кісток носа, струс мозку, травму голови та контузію ока.
Після розслідування поліцейські з'ясували, що побиття було скоєно двома 17-річними мешканцями села Музичі, які не лише завдавали ударів, а й знімали свої дії на відео, після чого опублікували його у мережі.
Наразі обидва підлітки перебувають під вартою, суд виніс рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Нагадаємо, що ДБР завершило досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який побив строковика. Йому загрожує 12 років позбавлення волі.