У Білогородці жорстоко побили неповнолітнього: підлітки зняли все на відео

Затримання підлітків за побиття неповнолітнього. Фото: Андрій Нєбитов

У Білогородці Київської області стався жорстокий випадок побиття неповнолітнього, який спричинив тяжкі травми потерпілого. Поліцейський офіцер громади виявив 14-річного хлопця, закривавленого і непритомного.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Побиття неповнолітнього

Дитині було завдано серйозних ушкоджень, включаючи перелом кісток носа, струс мозку, травму голови та контузію ока.

Після розслідування поліцейські з'ясували, що побиття було скоєно двома 17-річними мешканцями села Музичі, які не лише завдавали ударів, а й знімали свої дії на відео, після чого опублікували його у мережі.

Наразі обидва підлітки перебувають під вартою, суд виніс рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Затримання підлітків за побиття неповнолітнього. Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, що ДБР завершило досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який побив строковика. Йому загрожує 12 років позбавлення волі.