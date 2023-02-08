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​​В Борисполе муж, предположительно, зарезал жену

8 февраля 2023 13:35
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В Борисполе убили женщину, полиция задержала подозрительного мужчину
О смерти женщины сообщила ее мать
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В Борисполе патрульные задержали мужчину, заподозрив его в убийстве собственной жены. Мужчина пытался скрыться от представителей правоохранительных органов, а на его одежде обнаружили пятна, похожие на кровь.

Об этом сообщила на своем Telegram-канале патрульная полиция Киевской области.

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Уведомление об убийстве

Вчера, 7 февраля, вечером полиция Борисполя получила уведомление об вероятном убийстве женщины. Об этом сообщила гражданка, назвавшаяся тещей убитой. По ее словам, бориспольчанку убил ее муж.

Труп в квартире

Полицейские выехали по указанному заявителю адресу, где и обнаружили раненую женщину.

Впрочем, прибывшая на место трагедии бригада медиков лишь констатировала факт смерти.

Кроме погибшей, в квартире больше никого не было.

Задержание подозрительного мужчины

В поисках убийцы патрульные полицейские начали проверять близлежащую территорию.

Недалеко от дома, где произошло убийство, правоохранители заметили подозрительного мужчину, пытавшегося скрыться от патрульных.

Полицейские задержали мужчину. Во время предварительного осмотра на его одежде заметили пятна бурого цвета, похожие на кровь.

На место задержания приехала следственно-оперативная группа, которой передали подозрительного гражданина. Сейчас идет установление всех обстоятельств дела.

Напомним, что вчера, 7 февраля, в другом городе Киевской области, Белой Церкви, 25-летний хулиган напал на двенадцатилетних детей. Когда же случайный прохожий вступился за малолетних, нападавший открыл стрельбу.

Пострадавший получил ранение руки, еще одна пуля просто чудом не травмировала ногу, а повредила гаджет, находившийся в кармане мужчины.

Полицейские задержали стрелка и доставили в изолятор временного содержания.

Фото: патрульная полиция Киевской области

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