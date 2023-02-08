У Борисполі убили жінку, поліція затримала підозрілого чоловіка

Про смерть жінки повідомила її мати

У Борисполі патрульні затримали чоловіка, запідозривши його у вбивстві власної дружини. Чоловік намагався сховатися від представників правоохоронних органів, а на його одязі виявили плями, схожі на кров.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі патрульна поліція Київської області.

Повідомлення про убивство

Учора, 7 лютого, увечері поліція Борисполя отримала повідомлення про імовірне убивство жінки. Про це повідомила громадянка, яка назвалася тещею убитої. За її словами, бориспільчанку убив її чоловік.

Труп в квартирі

Поліцейські виїхали за вказаною заявницею адресою, де і виявили поранену жінку.

Втім, бригада медиків, яка прибула на місце трагедії, лише констатувала факт смерті.

Крім загиблої, в квартирі більше нікого не було.

Затримання підозрілого чоловіка

У пошуках убивці патрульні поліцейські почали перевіряти прилеглу територію.

Неподалік від будинку, де сталося убивство, правоохоронці помітили підозрілого чоловіка, який намагався сховатися від патрульних.

Поліцейські затримали чоловіка. Під час попереднього огляду на його одязі помітили плями бурого кольору, схожі на кров.

На місце затримання приїхала слідчо-оперативна група, якій і передали підозрілого громадянина. Зараз відбувається встановлення усіх обставин справи.

Нагадаємо, що учора, 7 лютого, у іншому місті Київської області, Білій Церкві, 25-річний хуліган напав на дванадцятирічних дітей. Коли ж випадковий перехожий заступився за малолітніх, нападник відкрив стрілянину.

Постраждалий отримав поранення руки, ще одна куля просто дивом не травмувала ногу, а пошкодила гаджет, який перебував у кишені чоловіка.

Поліцейські затримали стрільця та доставили до ізолятора тимчасового тримання.

Фото: патрульна поліція Київської області