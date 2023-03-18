В Броварах девушку пытались изнасиловать в туалете торгового центра

Посетителей торгового центра в Броварах задержали злоумышленника

В одном из торговых центров Киевской области злоумышленник пытался изнасиловать девушку в туалете. Совершить задуманное ему не удалось, а при попытке побега он попал в руки неравнодушных граждан.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

Попытка изнасилования

В Броварах, в одном из торговых центров города, чуть не произошло изнасилование.

Злоумышленник ворвался в одну из кабинок женского туалета, где находилась посетительница. Угрожая ножом, он пытался совершить над девушкой сексуальное насилие.

Люди помогли задержать

Насильника испугала другая женщина, которая вошла в туалет. Злоумышленник, не завершив задуманное, попытался скрыться.

Но посетители торгового центра задержали мужчину и вызвали полицию.

"За покушение на изнасилование мерзавцу грозит до 5 лет лишения свободы", — подчеркнул Андрей Небитов.

Напомним, за изнасилование 8-летней девочки педофил из Киевской области проведет за решеткой 15 лет.

Фото: Telegram Андрея Небитова