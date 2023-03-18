У Броварах дівчину намагалися зґвалтувати у туалеті торговельного центру

Відвідувачів торговельного центру у Броварах затримали зловмисника

У одному із торговельних центрів Київській області зловмисник намагався зґвалтувати дівчину у туалеті. Здійснити задумане йому не вдалося, а під час спроби втечі він потрапив до рук небайдужих громадян.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі очільник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

Спроба зґвалтування

У Броварах, в одному із торговельних центрів міста, мало не сталося зґвалтування.

Зловмисник увірвався до однієї із кабінок жіночого туалету, де перебувала відвідувачка. Погрожуючи ножем, він намагався вчинити над дівчиною сексуальне насильство.

Люди допомогли затримати

Ґвалтівника злякала інша жінка, яка зайшла до вбиральні. Зловмисник, не завершивши задумане, спробував утекти.

Але відвідувачі торговельного центру затримали чоловіка і викликали поліцію.

"За замах на зґвалтування мерзотнику загрожує до 5 років позбавлення волі", — наголосив Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, за зґвалтування 8-річної дівчинки педофіл із Київської області проведе за ґратами 15 років.

Фото: Telegram Андрія Нєбитова