У Броварах дівчину намагалися зґвалтувати у туалеті торговельного центру
У одному із торговельних центрів Київській області зловмисник намагався зґвалтувати дівчину у туалеті. Здійснити задумане йому не вдалося, а під час спроби втечі він потрапив до рук небайдужих громадян.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі очільник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.
-
В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,7: є загиблі
-
Луческу виправдався за домашню поразку від "Зорі"
-
У Підмосков'ї знову потужна пожежа: де загорілося цього разу
-
Шкарлет написав заяву про відставку з помилкою у своєму прізвищі
-
Верещук звернулася до російської омбудсменки: які умови вона пропонує
-
Учасники 28-ї Української антарктичної експедиції вирушили на станцію "Академік Вернадський"
-
Україна здійснюватиме оборонні закупівлі за стандартами НАТО
-
Російські інтернет-тролі у Twitter вкидали фейки про залізничну катастрофу в США
-
ЗСУ збили ворожий БпЛА та уразили декілька районів зосередження окупантів, — Генштаб
-
50 книг, які змінять твоє життя: від класики до сучасності
Спроба зґвалтування
У Броварах, в одному із торговельних центрів міста, мало не сталося зґвалтування.
Зловмисник увірвався до однієї із кабінок жіночого туалету, де перебувала відвідувачка. Погрожуючи ножем, він намагався вчинити над дівчиною сексуальне насильство.
Люди допомогли затримати
Ґвалтівника злякала інша жінка, яка зайшла до вбиральні. Зловмисник, не завершивши задумане, спробував утекти.
Але відвідувачі торговельного центру затримали чоловіка і викликали поліцію.
"За замах на зґвалтування мерзотнику загрожує до 5 років позбавлення волі", — наголосив Андрій Нєбитов.
Нагадаємо, за зґвалтування 8-річної дівчинки педофіл із Київської області проведе за ґратами 15 років.
Фото: Telegram Андрія Нєбитова