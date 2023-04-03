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В Броварах под Киевом зафиксировали случай бешенства: объявлен карантин

3 апреля 2023 12:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
С инфицированным животным контактировали пять человек
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В городе Бровары на Киевщине обнаружили бешенство у домашнего котенка. Животное приобрели по интернет-объявлению, оно не было привито.

Об этом сообщает "Трибуна Бровары".

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Что известно

Как сообщила во время оперативного совещания директор Броварского районного филиала ГУ "Центр контроля профилактики болезней Минздрава Украины" Елена Левченко, больное животное контактировало с хозяином и его семьей, также с ветеринарным врачом. Всего установлено пять контактных лиц. Через день котенок погиб. Инцидент произошел на Торгмаше.

Пострадавшие госпитализированы и получают необходимую помощь. Левченко подчеркнула, что вакцины против бешенства достаточно.

Где введен карантин

Из-за бешенства на 2 месяца наложен карантин на Бровары, села Княжичи, Требухов, Переможец, а также населенные пункты:

  • Калиновской территориальной общины — пгт Калиновка, с. Квитневое, Перемога, с. Красиловка, с. Скибин;
  • Великодымерской территориальной общины - пгт. Большая Дымерка.

Какие ограничения

Как известно, бешенством могут заразиться как животные, так и люди.

Во время карантина запрещено проведение выставок, выводок, вывоз за карантинные границы собак, кошек и диких животных, проведение промышленного и лицензионного отстрела диких животных, их отлов и вывоз.

Специалисты рекомендуют привить всех домашних животных. Это можно сделать в ветклинике в Броварах по ул. Металлургов, 21. Вакцина для животных бесплатная.

Напомним, ранее в Печерском районе столицы обнаружили бешенство в умершего бездомного кота.

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