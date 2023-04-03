В Броварах под Киевом зафиксировали случай бешенства: объявлен карантин
В городе Бровары на Киевщине обнаружили бешенство у домашнего котенка. Животное приобрели по интернет-объявлению, оно не было привито.
Об этом сообщает "Трибуна Бровары".
Что известно
Как сообщила во время оперативного совещания директор Броварского районного филиала ГУ "Центр контроля профилактики болезней Минздрава Украины" Елена Левченко, больное животное контактировало с хозяином и его семьей, также с ветеринарным врачом. Всего установлено пять контактных лиц. Через день котенок погиб. Инцидент произошел на Торгмаше.
Пострадавшие госпитализированы и получают необходимую помощь. Левченко подчеркнула, что вакцины против бешенства достаточно.
Где введен карантин
Из-за бешенства на 2 месяца наложен карантин на Бровары, села Княжичи, Требухов, Переможец, а также населенные пункты:
- Калиновской территориальной общины — пгт Калиновка, с. Квитневое, Перемога, с. Красиловка, с. Скибин;
- Великодымерской территориальной общины - пгт. Большая Дымерка.
Какие ограничения
Как известно, бешенством могут заразиться как животные, так и люди.
Во время карантина запрещено проведение выставок, выводок, вывоз за карантинные границы собак, кошек и диких животных, проведение промышленного и лицензионного отстрела диких животных, их отлов и вывоз.
Специалисты рекомендуют привить всех домашних животных. Это можно сделать в ветклинике в Броварах по ул. Металлургов, 21. Вакцина для животных бесплатная.
Напомним, ранее в Печерском районе столицы обнаружили бешенство в умершего бездомного кота.