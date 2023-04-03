У Броварах під Києвом зафіксували випадок сказу: оголошено карантин

З інфікованою твариною контактували п'ятеро людей

У місті Бровари на Київщині виявили сказ у домашнього кошеняти. Тварину придбали через інтернет-оголошення, вона не була щеплена.

Про це повідомляє "Трибуна Бровари".

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Що відомо

Як повідомила під час оперативної наради директорка Броварської районної філії ДУ "Центр контролю профілактики хвороб МОЗ України" Олена Левченко, хвора тварина контактувала з господарем та його родиною, також із ветеринарним лікарем. Усього встановлено п'ятьох контактних осіб. Через день кошеня загинуло. Інцидент трапився на Торгмаші.

Наразі постраждалі госпіталізовані та отримують необхідну допомогу. Левченко наголосила, що вакцини проти сказу достатньо.

Де запроваджено карантин

Через сказ на 2 місяці накладено карантин на Бровари, села Княжичі, Требухів, Переможець, а також населені пункти:

Калинівської територіальної громади — смт Калинiвка, с. Квітневе, Перемога, с. Красилiвка, с. Скибин;

Великодимерської територіальної громади — смт. Велика Димерка.

Які обмеження

Як відомо, сказом можуть заразитися як тварини, так і люди.

На час карантину заборонено проведення виставок, виведення, вивезення за карантинні межі собак, котів і диких тварин, проведення промислового і ліцензійного відстрілу диких тварин, їхній відлов і вивіз.

Фахівці рекомендують прищепити всіх домашніх тварин. Це можна зробити у ветклініці в Броварах на вул. Металургів, 21. Вакцина для тварин безкоштовна.

Нагадаємо, раніше у Печерському районі столиці виявили сказ у померлого безпритульного кота.