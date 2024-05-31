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В Броварах прокуратура требует вернуть землю возле Десны стоимостью более 140 млн грн

31 мая 2024 14:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Незаконно передали в частную собственность землю у реки Десна
Река Десна. Фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Броварах Киевской области прокуратура требует вернуть громаде участок земли вдоль реки Десна. Ее стоимость составляет более 140 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 31 мая.

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Земля возле реки Десна

Броварская окружная прокуратура направила в суд иск о возвращении земельных участков водного фонда в коммунальную собственность. Речь идет о земле, которая находится в административных пределах Зазимского территориального общества — их стоимость оценивается более чем в 140 млн гривен.

Так, под видом земель сельскохозяйственного назначения участки площадью 4 гектара были переданы в частную собственность двух граждан. По договорам купли-продажи первые приобретатели собственности отчуждали их в пользу других лиц, а те уже поделили территорию на пять отдельных участков.

"Вместе с тем, спорные земли участки принадлежат к водному фонду, находятся в пределах 100-метровой прибрежной защитной полосы реки Десна, в связи с чем не могут быть переданы в частную собственность", — подчеркнули в прокуратуре.

Учитывая нарушение требований законодательства, прокуратура через суд возвращает эти земли громаде Броварского района.

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Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Николаевской области разоблачили незаконную сделку с землей. Два человека благодаря поддельным документам пользовались участком, владелец которого скончался.

Также мы писали, что правоохранители уличили участников преступной группировки, которые в течение нескольких лет разворовывали государственные земли на побережье

река
прокуратура
земля
Десна

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