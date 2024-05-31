Незаконно передали у приватну власність землю біля річки Десна

Річка Десна. Фото: відкриті джерела

У Броварах Київської області прокуратура вимагає повернути громаді ділянку землі вздовж річки Десна. Її вартість становить понад 140 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у п'ятницю, 31 травня.

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Земля біля річки Десна

Броварська окружна прокуратура скерувала до суду позов про повернення земельних ділянок водного фонду до комунальної власності. Йдеться про землю, яка знаходиться в адміністративних межах Зазимської територіальної громади — їх вартість оцінюється у понад 140 млн гривень.

Так, під виглядом земель сільськогосподарського призначення ділянки площею 4 гектари були передані у приватну власність двох громадян. За договорами купівлі-продажу перші набувачі власності відчужили їх на користь інших осіб, а ті вже поділили територію на п’ять окремих ділянок.

"Разом з тим, спірні землі ділянки належать до водного фонду, знаходяться в межах 100- метрової прибережної захисної смуги річки Десна, у зв’язку з чим не можуть бути передані у приватну власність", — наголосили у прокуратурі.

Враховуючи порушенням вимог законодавства, прокуратура через суд повертає ці землі громаді Броварського району.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, на Миколаївщині викрили незаконну оборудку із землею. Двоє осіб завдяки підробленим документам користувалися ділянкою, власник якої помер.

Також ми писали, що правоохоронці викрили учасників злочинного угруповання, які протягом кількох років розкрадали державні землі на узбережжі