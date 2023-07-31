В Броварах начал свою работу интерактивный «Мемориал памяти». Фото: городской совет Броваров

В Киевской области, а именно в Броварах , в парке "Победа" начал действовать интерактивный "Мемориал памяти". Там представлена информация о местных жителях, погибших в войне.

Об этом говорится на сайте Броварской территориальной громады.

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Как работает мемориал

Сейчас только начальный этап работы мемориала. Туда занесена информация о 60 защитниках, семьи которых дали согласие на обнародование информации и фото.

"28 июля в парке "Победа" начал работу интерактивный "Мемориал памяти", в котором представлена информация об жителях нашей общины, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость Украины от посягательств российских агрессоров", — говорится в сообщении.

В Броварах начал свою работу интерактивный "Мемориал памяти". Фото: городской совет Броваров

Напомним, ранее мы писали, что Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что по делу жуткой авиакатастрофы в Броварах версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения. Расследование все еще продолжается.