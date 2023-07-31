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У Броварах розпочав свою роботу інтерактивний "Меморіал памʼяті"

31 липня 2023 13:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Броварах розпочав свою роботу інтерактивний "Меморіал памʼяті"
У Броварах розпочав свою роботу інтерактивний «Меморіал памʼяті». Фото: міська рада Броварів
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На Київщині, а саме в Броварах, у парку "Перемога" почав діяти інтерактивний "Меморіал памʼяті". Там представлена інформація по місцевих мешканців, які загинули у війні.

Про це йдеться на сайті Броварської територіальної громади.

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Як працює меморіал

Зараз — лише початковий етап роботи меморіалу. Туди занесено інформацію про 60 захисників, родини яких надали згоду на оприлюднення інформації та фото. 

"28 липня у парку "Перемога" розпочав роботу інтерактивний "Меморіал пам"яті", в якому представлена інформація про мешканців нашої громади, які віддали життя, захищаючи свободу та незалежність України від посягань російських агресорів", — йдеться в повідомленні.

 

У Броварах розпочав свою роботу  інтерактивний "Меморіал памʼяті". Фото: міська рада Броварів

Нагадаємо, раніше ми писали, що Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у справі моторошної авіакатастрофи в Броварах версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження. Розслідування все ще триває.

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