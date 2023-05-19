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В Броварах поймали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 4-летней девочки

19 мая 2023 13:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Броварах поймали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 4-летней девочки
Задержание злоумышленника. Фото: Telegram-канал Андрея Небытова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В пригороде Киева, Броварах, изнасиловали несовершеннолетнюю четырехлетнюю девочку. Полиция задержала подозреваемого — 48-летнего рецидивиста, ранее судимого за грабеж и разбой.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Нацполиции Киевской области генерал Андрей Небытов.

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Изнасилование несовершеннолетней

В ночь с 18 на 19 мая в Броварах изнасиловали четырехлетнюю девочку.

Уже сегодня полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении этого преступления.

Подозреваемым является 48-летний уроженец Бердянска, который уже был неоднократно осужден — за грабеж и разбой.

Обращение к родителям

Генерал Андрей Небытов поблагодарил правоохранителей за скорую и решительную работу, обратившись при этом к украинским родителям.

"Не оставляйте малолетних детей без присмотра, тем более с малознакомыми вам людьми. Именно вы, прежде всего, ответственны за безопасность и благополучие своих дочерей и сыновей", подчеркнул руководитель Национальной полиции Киевской области.

Напомним, что 8 мая в Черкассах ДБР объявило полицейским подозрение в изнасиловании несовершеннолетней.

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