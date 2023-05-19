У Броварах спіймали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 4-річної дівчинки

Затримання зловмисника. Фото: Telegram-канал Андрія Нєбитова

У передмісті Києва, Броварах, зґвалтували неповнолітню, чотирирічну дівчинку. Поліція затримала підозрюваного — 48-річного рецидивіста, який раніше був засуджений за грабіж та розбій.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі очільник Нацполіції Київської області генерал Андрій Нєбитов.

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Зґвалтування неповнолітньої

У ніч з 18 на 19 травня у Броварах зґвалтували чотирирічну дівчинку.

Уже сьогодні поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у здійсненні цього злочину.

Підозрюваним є 48-річний уродженець Бердянська, який уже був неодноразово засуджений — за грабіж та розбій.

Звернення до батьків

Генерал Андрій Нєбитов подякував правоохоронцям за швидку і рішучу роботу, звернувшись при цьому до українських батьків.

"Не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими вам людьми. Саме ви, перш за все, відповідальні за безпеку і добробут своїх доньок та синів", — наголосив керівник Національної поліції Київської області.

Нагадаємо, що 8 травня у Черкасах ДБР оголосило поліцейським підозру у зґвалтуванні неповнолітньої.