У Броварах спіймали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 4-річної дівчинки
У передмісті Києва, Броварах, зґвалтували неповнолітню, чотирирічну дівчинку. Поліція затримала підозрюваного — 48-річного рецидивіста, який раніше був засуджений за грабіж та розбій.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі очільник Нацполіції Київської області генерал Андрій Нєбитов.
Зґвалтування неповнолітньої
У ніч з 18 на 19 травня у Броварах зґвалтували чотирирічну дівчинку.
Уже сьогодні поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у здійсненні цього злочину.
Підозрюваним є 48-річний уродженець Бердянська, який уже був неодноразово засуджений — за грабіж та розбій.
Звернення до батьків
Генерал Андрій Нєбитов подякував правоохоронцям за швидку і рішучу роботу, звернувшись при цьому до українських батьків.
"Не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими вам людьми. Саме ви, перш за все, відповідальні за безпеку і добробут своїх доньок та синів", — наголосив керівник Національної поліції Київської області.
Нагадаємо, що 8 травня у Черкасах ДБР оголосило поліцейським підозру у зґвалтуванні неповнолітньої.