Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Броварах спіймали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 4-річної дівчинки arrow

У Броварах спіймали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 4-річної дівчинки

19 травня 2023 13:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Броварах спіймали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 4-річної дівчинки
Затримання зловмисника. Фото: Telegram-канал Андрія Нєбитова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У передмісті Києва, Броварах, зґвалтували неповнолітню, чотирирічну дівчинку. Поліція затримала підозрюваного — 48-річного рецидивіста, який раніше був засуджений за грабіж та розбій.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі очільник Нацполіції Київської області генерал Андрій Нєбитов.

Читайте також:

Зґвалтування неповнолітньої

У ніч з 18 на 19 травня у Броварах зґвалтували чотирирічну дівчинку.

Уже сьогодні поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у здійсненні цього злочину.

Підозрюваним є 48-річний уродженець Бердянська, який уже був неодноразово засуджений — за грабіж та розбій.

Звернення до батьків

Генерал Андрій Нєбитов подякував правоохоронцям за швидку і рішучу роботу, звернувшись при цьому до українських батьків.

"Не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими вам людьми. Саме ви, перш за все, відповідальні за безпеку і добробут своїх доньок та синів", — наголосив керівник Національної поліції Київської області.

Нагадаємо, що 8 травня у Черкасах ДБР оголосило поліцейським підозру у зґвалтуванні неповнолітньої.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB