В Броварах с 22 мая временно не будут включать уличное освещение

В Броварах с сегодняшнего дня не будут включать уличное освещение — какая причина
В городе Бровары Киевской области со среды, 22 мая, временно отключат уличное освещение. Причиной тому стала критическая ситуация в энергосистеме страны.
Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Telegram.
Отключение уличного освещения в Броварах
"Вниманию жителей общины! В связи с критической ситуацией в энергосистеме государства и необходимостью максимальной экономии электроэнергии, принято решение о временном отключении уличного освещения в Броварах, Княжичах и Требухове с 22 мая до стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.
Сапожко призвал граждан преждевременно планировать вечернее время и с пониманием отнестись к текущей ситуации.
Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт сферы ЖКХ Олег Попенко назвал месяцы, которые будут самыми тяжелыми для энергосистемы Украины.
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