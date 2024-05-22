В Броварах с 22 мая временно не будут включать уличное освещение

Уличное освещение. Иллюстративное фото: oda.zt.gov.ua

В городе Бровары Киевской области со среды, 22 мая, временно отключат уличное освещение. Причиной тому стала критическая ситуация в энергосистеме страны.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Telegram.

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Отключение уличного освещения в Броварах

"Вниманию жителей общины! В связи с критической ситуацией в энергосистеме государства и необходимостью максимальной экономии электроэнергии, принято решение о временном отключении уличного освещения в Броварах, Княжичах и Требухове с 22 мая до стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.

Сапожко призвал граждан преждевременно планировать вечернее время и с пониманием отнестись к текущей ситуации.

Скриншот поста Сапожко

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт сферы ЖКХ Олег Попенко назвал месяцы, которые будут самыми тяжелыми для энергосистемы Украины.

Также мы писали, что в Минэнерго готовятся к масштабному сбережению расходов энергосетей в Украине.