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В Броварах с сегодняшнего дня не будут включать уличное освещение — какая причина

22 мая 2024 17:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Броварах с 22 мая временно не будут включать уличное освещение
Уличное освещение. Иллюстративное фото: oda.zt.gov.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В городе Бровары Киевской области со среды, 22 мая, временно отключат уличное освещение. Причиной тому стала критическая ситуация в энергосистеме страны.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Telegram.

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Отключение уличного освещения в Броварах

"Вниманию жителей общины! В связи с критической ситуацией в энергосистеме государства и необходимостью максимальной экономии электроэнергии, принято решение о временном отключении уличного освещения в Броварах, Княжичах и Требухове с 22 мая до стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.

Сапожко призвал граждан преждевременно планировать вечернее время и с пониманием отнестись к текущей ситуации.

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Скриншот поста Сапожко

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт сферы ЖКХ Олег Попенко назвал месяцы, которые будут самыми тяжелыми для энергосистемы Украины.

Также мы писали, что в Минэнерго готовятся к масштабному сбережению расходов энергосетей в Украине.

электроэнергия
Киевская область
Бровары
энергосистема
отключения света
свет

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