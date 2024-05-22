У Броварах з 22 травня тимчасово не вмикатимуть вуличне освітлення

У Броварах відсьогодні не вмикатимуть вуличне освітлення — яка причина
У місті Бровари Київської області з середи, 22 травня, тимчасово відключать вуличне освітлення. Причиною цьому стала критична ситуація в енергосистемі країни.
Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко у Telegram.
Відключення вуличного освітлення у Броварах
"До уваги мешканців громади! У звʼязку критичною ситуацією в енергосистемі держави та необхідністю максимальної економії електроенергії, прийнято рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення в Броварах, Княжичах та Требухові з 22 травня до стабілізації ситуації", — йдеться у повідомленні.
Сапожко закликав громадян завчасно планувати вечірній час та з розумінням поставитись до поточної ситуації.
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