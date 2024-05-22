У Броварах з 22 травня тимчасово не вмикатимуть вуличне освітлення

Вуличне освітлення. Ілюстративне фото: oda.zt.gov.ua

У місті Бровари Київської області з середи, 22 травня, тимчасово відключать вуличне освітлення. Причиною цьому стала критична ситуація в енергосистемі країни.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко у Telegram.

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"До уваги мешканців громади! У звʼязку критичною ситуацією в енергосистемі держави та необхідністю максимальної економії електроенергії, прийнято рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення в Броварах, Княжичах та Требухові з 22 травня до стабілізації ситуації", — йдеться у повідомленні.

Сапожко закликав громадян завчасно планувати вечірній час та з розумінням поставитись до поточної ситуації.

Скриншот допису Сапожко

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг, експерт сфери ЖКГ Олег Попенко назвав місяці, які будуть найважчими для енергосистеми України.

Також ми писали, що у Міненерго готуються до масштабного заощадження витрат енергомереж в Україні.