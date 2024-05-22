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У Броварах відсьогодні не вмикатимуть вуличне освітлення — яка причина

22 травня 2024 17:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Броварах з 22 травня тимчасово не вмикатимуть вуличне освітлення
Вуличне освітлення. Ілюстративне фото: oda.zt.gov.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У місті Бровари Київської області з середи, 22 травня, тимчасово відключать вуличне освітлення. Причиною цьому стала критична ситуація в енергосистемі країни.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко у Telegram.

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Відключення вуличного освітлення у Броварах

"До уваги мешканців громади! У звʼязку критичною ситуацією в енергосистемі держави та необхідністю максимальної економії електроенергії, прийнято рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення в Броварах, Княжичах та Требухові з 22 травня до стабілізації ситуації", — йдеться у повідомленні.

Сапожко закликав громадян завчасно планувати вечірній час та з розумінням поставитись до поточної ситуації.

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Скриншот допису Сапожко

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг, експерт сфери ЖКГ Олег Попенко назвав місяці, які будуть найважчими для енергосистеми України.

Також ми писали, що у Міненерго готуються до масштабного заощадження витрат енергомереж в Україні. 

електроенергія
Київська область
Бровари
енергосистема
відключення світла
світло

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