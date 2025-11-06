Рысь из Чернобыля удивила ученых необычным поведением

Чернобыльская рысь. Фото: Facebook Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

В зоне Чернобыльского заповедника снова заметили рысь — одну из самых загадочных и мощных охотниц украинских лесов. Она остается символом дикой природы, которая постепенно восстанавливается даже в местах, где когда-то произошла катастрофа.

Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного заповедника.

На территории заповедника проживает не менее двух десятков взрослых рысей евразийских — настоящих хозяев чернобыльских лесов. Эти кошки имеют чрезвычайно чувствительный слух, острое зрение и мощные когти, благодаря которым безошибочно выслеживают добычу, оставаясь незаметными даже для опытных наблюдателей.

"Рысь — искусная охотница. Ее "оружие" — идеальный слух, острое зрение (может заметить мышь на расстоянии до 70 м) и смертельно опасные втяжные когти и длинные клыки. За сутки лесная кошка способна преодолевать более 30 километров", — отмечают работники Чернобыльского заповедника.

Ученые добавляют, что несмотря на репутацию "лесного призрака", рысь не прыгает на добычу с деревьев, а действует сосредоточенно и хитро — из засады или преследованием. Интересно, что эти хищники избегают лисиц, иногда даже охотятся на них — возможно, из-за борьбы за общую добычу.

