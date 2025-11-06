Видео
Україна
Видео

В Чернобыле заметили опасную охотницу из лесов

В Чернобыле заметили опасную охотницу из лесов

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 17:35
обновлено: 17:35
Рысь из Чернобыля удивила ученых необычным поведением
Чернобыльская рысь. Фото: Facebook Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

В зоне Чернобыльского заповедника снова заметили рысь — одну из самых загадочных и мощных охотниц украинских лесов. Она остается символом дикой природы, которая постепенно восстанавливается даже в местах, где когда-то произошла катастрофа.

Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного заповедника.

Хищница Чернобыля — кто охотится на лисиц в зоне отчуждения

На территории заповедника проживает не менее двух десятков взрослых рысей евразийских — настоящих хозяев чернобыльских лесов. Эти кошки имеют чрезвычайно чувствительный слух, острое зрение и мощные когти, благодаря которым безошибочно выслеживают добычу, оставаясь незаметными даже для опытных наблюдателей.

В Чернобыле заметили опасную охотницу из лесов - фото 1
Сообщение Чернобыльского Заповедника в Facebook. Фото: скриншот

"Рысь — искусная охотница. Ее "оружие" — идеальный слух, острое зрение (может заметить мышь на расстоянии до 70 м) и смертельно опасные втяжные когти и длинные клыки. За сутки лесная кошка способна преодолевать более 30 километров", — отмечают работники Чернобыльского заповедника.

Ученые добавляют, что несмотря на репутацию "лесного призрака", рысь не прыгает на добычу с деревьев, а действует сосредоточенно и хитро — из засады или преследованием. Интересно, что эти хищники избегают лисиц, иногда даже охотятся на них — возможно, из-за борьбы за общую добычу.

Напомним, недавние фото собак с синеватой шерстью, сделанные в Чернобыльском заповеднике, ошеломили украинцев — но причина оказалась вовсе не в радиации.

Ранее мы также информировали, что в Чернобыльской зоне появился редкий житель — черный аист.

Чернобыльская АЭС дикие животные Чернобыль заповедник Чернобыльская зона
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
