Україна
Головна Київ У Чорнобилі помітили небезпечну мисливицю з лісів

У Чорнобилі помітили небезпечну мисливицю з лісів

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 17:35
Оновлено: 17:35
Рись із Чорнобиля здивувала вчених незвичною поведінкою
Чорнобильська рись. Фото: Facebook Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника

У зоні Чорнобильського заповідника знову помітили рись — одну з найзагадковіших і найпотужніших мисливиць українських лісів. Вона лишається символом дикої природи, яка поступово відновлюється навіть у місцях, де колись відбулась катастрофа.

Про це повідомила пресслужба Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника.

На території заповідника мешкає щонайменше два десятки дорослих рисей євразійських — справжніх володарів чорнобильських лісів. Ці кішки мають надзвичайно чутливий слух, гострий зір і могутні кігті, завдяки яким безпомилково вистежують здобич, залишаючись непомітними навіть для досвідчених спостерігачів.

У Чорнобилі помітили небезпечну мисливицю з лісів - фото 1
Допис Чорнобильського Заповідника у Facebook. Фото: скриншот

"Рись — вправна мисливиця. Її "зброя" — ідеальний слух, гострий зір (може помітити мишу на відстані до 70 м) та смертельно небезпечні втяжні пазурі й довгі ікла. За добу лісова кішка здатна долати більше 30 кілометрів", — зазначають працівники Чорнобильського заповідника.

Вчені додають, що попри репутацію "лісового привида", рись не стрибає на здобич із дерев, а діє зосереджено й хитро — із засідки або переслідуванням. Цікаво, що ці хижаки уникають лисиць, іноді навіть полюють на них — можливо, через боротьбу за спільну здобич.

Нагадаємо, нещодавні фото собак із синюватою шерстю, зроблені у Чорнобильському заповіднику, приголомшили українців — але причина виявилася зовсім не в радіації.

Раніше ми також інформували, що у Чорнобильській зоні  з’явився рідкісний мешканець — чорний лелека.

Чорнобильська АЕС дикі тварини Чорнобиль заповідник Чорнобильська зона
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
