В четырех районах Киева будут отключать свет, — ДТЭК

Отключение света

В настоящее время в некоторых районах города Киева были приняты меры по стабилизации энергоснабжения. Конкретнее, это затрагивает Голосеевский, Святошинский, Шевченковский и Соломенский районы.

Об этом сообщает ДТЭК.

Отключение света

В сообщении говорится, что причиной таких мер стали повреждения энергооборудования, что привело к тому, что энергия не может быть передана всем жителям указанных районов. В связи с этим, было принято решение об осуществлении частичных стабилизационных отключений согласно специальным графикам, которые были размещены на сайте "Укрэнерго".

Стоит отметить, что стабилизационные отключения являются одним из методов обеспечения более эффективного использования электроэнергии в случаях, когда ее недостаток становится критическим. Эта мера может применяться при необходимости равномерного распределения электричества в рамках определенных районов.

Таким образом, при наличии повреждений на энергообъектах, в частности в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах, было принято решение об использовании стабилизационных отключений для обеспечения равномерного распределения электроэнергии между жителями указанных районов.

Напомним, ранее в ДТЭК подсчитали сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 млрд долларов.

По оценкам экспертов проекта "россия заплатит", реализуемого аналитическим центром при Киевской школе экономики KSE Institute, по итогам 2022 года по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий в Украине понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения, начатого россией 24 февраля.

По данным общественной организации Transparency International Ukraine, на послевоенное восстановление Украины может потребоваться от 350 до 700 млрд долларов. Также на это уйдет 5-15 лет.