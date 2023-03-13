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У чотирьох районах Києва відключатимуть світло, — ДПЕК

13 березня 2023 09:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Відключення світла
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Наразі в деяких районах міста Києва було вжито заходів щодо стабілізації енергопостачання. Конкретніше це стосується Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Відключення світла

У повідомленні йдеться, що причиною таких заходів стали пошкодження енергообладнання, що призвело до того, що енергія не може бути передана всім мешканцям вказаних районів. У зв'язку з цим було ухвалено рішення про здійснення часткових стабілізаційних відключень відповідно до спеціальних графіків, які були розміщені на сайті "Укренерго".

Варто зазначити, що стабілізаційні відключення є одним із методів забезпечення більш ефективного використання електроенергії у випадках, коли її недолік стає критичним. Цей захід може застосовуватися за необхідності рівномірного розподілу електрики у межах певних районів.

Таким чином, за наявності пошкоджень на енергооб'єктах, зокрема у Голосіївському, Святошинському, Шевченківському та Солом'янському районах, було ухвалено рішення щодо використання стабілізаційних відключень для забезпечення рівномірного розподілу електроенергії між мешканцями зазначених районів.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК підрахували суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 млрд. доларів.

За оцінками експертів проєкту "росія заплатить", що реалізується аналітичним центром при Київській школі економіки KSE Institute, за підсумками 2022 року щонайменше 109 великих та середніх підприємств в Українізазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, започаткованого росією 24 лютого.

За даними громадської організації Transparency International Ukraine, на післявоєнне відновлення України може знадобитися від 350 до 700 млрд доларів. Також на це піде 5-15 років.

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