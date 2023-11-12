В Дарницком районе Киева возник пожар — что горит

Бойцы ГСЧС тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

На улице Бориспольской в Дарницком районе Киева произошло возгорание. Известно, что горит склад со строительными материалами.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Читайте также:

Пожар в Дарницком районе 12 ноября

"Пожар в Дарницком районе столицы, на улице Бориспольской. Горит склад со стройматериалами. Все службы работают на месте", — написал мэр.

По словам Кличко, сейчас обнаружили одного пострадавшего, поиски продолжаются.

"Спасатели просят не мешать их работе, чтобы службы могли оперативно ликвидировать пожар. Не проезжать по улице Бориспольской и убрать припаркованные рядом с местом пожара автомобили", — обратился к водителям глава города.

Скриншот поста Кличка

Напомним, что в Виннице загорелся масштабный пожар на складах со строительными материалами. Возгорание произошло вечером 9 ноября, однако пожарные ликвидировали его до утра 10 ноября.