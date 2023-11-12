У Дарницькому районі Києва сталася пожежа — що горить

Бійці ДСНС гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

На вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва сталося займання. Відомо, що горить склад з будівельними матеріалами.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Читайте також:

Пожежа у Дарницькому районі 12 листопада

"Пожежа в Дарницькому районі столиці, на вулиці Бориспільській. Горить склад з будматеріалами. Всі служби працюють на місці", — написав мер.

За словами Кличка, наразі виявили одного постраждалого, пошуки тривають.

"Рятувальники просять не заважати їх роботі, аби служби могли оперативно ліквідувати пожежу. Не проїжджати вулицею Бориспільською та прибрати припарковані поруч з місцем пожежі автівки", — звернувся до водіїв очільник міста.

Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, що у Вінниці спалахнула масштабна пожежа на складах з будівельними матеріалами. Загоряння сталося увечері 9 листопада, проте пожежники ліквідовували його до ранку 10 листопада.