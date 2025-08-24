Видео
В День Независимости в Украину впервые приехал премьер Канады

В День Независимости в Украину впервые приехал премьер Канады

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 09:03
Премьер Канады Марк Карни впервые посетил Киев в День Независимости
Премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: REUTERS/James Park

В Киев с официальным визитом в воскресенье, 24 августа, прибыл премьер-министр Канады Марк Карни. Этот визит стал первым для Карни на посту главы канадского правительства.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

Читайте также:

Марк Карни посетил Киев на День Независимости

В своей заметке Карни отметил, что Канада именно в День Независимости Украины и в решающий момент ее современной истории усиливает поддержку.

Візит Марка Карні до України 24 серпня
Марк Карни приехал в Украину. Фото: x.com/andrii_sybiha

"В этот День Независимости Украины и в этот критический момент в истории своей страны Канада усиливает нашу поддержку и усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине", — говорится в заметке Марка Карни.

Сообщение Марка Карни. Фото: скриншот

Напомним, Украина сегодня, 24 августа, отмечает День Независимости.

С праздником украинцев уже поздравил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
