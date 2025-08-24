Премьер Канады Марк Карни впервые посетил Киев в День Независимости

В День Независимости в Украину впервые приехал премьер Канады
В Киев с официальным визитом в воскресенье, 24 августа, прибыл премьер-министр Канады Марк Карни. Этот визит стал первым для Карни на посту главы канадского правительства.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.
Марк Карни посетил Киев на День Независимости
В своей заметке Карни отметил, что Канада именно в День Независимости Украины и в решающий момент ее современной истории усиливает поддержку.
"В этот День Независимости Украины и в этот критический момент в истории своей страны Канада усиливает нашу поддержку и усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине", — говорится в заметке Марка Карни.
Напомним, Украина сегодня, 24 августа, отмечает День Независимости.
С праздником украинцев уже поздравил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
