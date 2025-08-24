Відео
У День Незалежності до України вперше приїхав прем'єр Канади

У День Незалежності до України вперше приїхав прем’єр Канади

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 09:03
Прем’єр Канади Марк Карні вперше відвідав Київ у День Незалежності
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: REUTERS/James Park

До Києва з офіційним візитом у неділю, 24 серпня, прибув прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Цей візит став першим для Карні на посаді глави канадського уряду.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

Читайте також:

Марк Карні відвідав Київ на День Незалежності

У своєму дописі Карні наголосив, що Канада саме в День Незалежності України та у вирішальний момент її сучасної історії посилює підтримку.

Допис Марка Карні. Фото: скриншот

"У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії своєї країни Канада посилює нашу підтримку та зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні", — йдеться у дописі Марка Карні. 

Нагадаємо, Україна сьогодні, 24 серпня, відзначає День Незалежності

Із святом українців уже привітав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. 

Канада Київ День Незалежності Марк Карні День Незалежності 2025
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
