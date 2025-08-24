Прем’єр Канади Марк Карні вперше відвідав Київ у День Незалежності

У День Незалежності до України вперше приїхав прем’єр Канади
До Києва з офіційним візитом у неділю, 24 серпня, прибув прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Цей візит став першим для Карні на посаді глави канадського уряду.
Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.
Марк Карні відвідав Київ на День Незалежності
У своєму дописі Карні наголосив, що Канада саме в День Незалежності України та у вирішальний момент її сучасної історії посилює підтримку.
"У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії своєї країни Канада посилює нашу підтримку та зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні", — йдеться у дописі Марка Карні.
Нагадаємо, Україна сьогодні, 24 серпня, відзначає День Незалежності.
Із святом українців уже привітав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
