Прем’єр Канади Марк Карні вперше відвідав Київ у День Незалежності

До Києва з офіційним візитом у неділю, 24 серпня, прибув прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Цей візит став першим для Карні на посаді глави канадського уряду.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

Марк Карні відвідав Київ на День Незалежності

У своєму дописі Карні наголосив, що Канада саме в День Незалежності України та у вирішальний момент її сучасної історії посилює підтримку.

"У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії своєї країни Канада посилює нашу підтримку та зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні", — йдеться у дописі Марка Карні.

Нагадаємо, Україна сьогодні, 24 серпня, відзначає День Незалежності.

Із святом українців уже привітав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.