В Киеве обнаружили мину времен Второй мировой войны - фото

Сапер с миной в руках. Фото: ГСЧС

В Голосеевском районе Киева обнаружили минометную мину времен Второй мировой войны. Ее нашли на территории детского сада.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в понедельник, 26 мая.

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Мина на территории детсада

"На территории детского сада в Голосеевском районе столицы рабочие нашли минометную мину времен Второй мировой войны", — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что находку изъяли саперы и вывезли на полигон, чтобы обезвредить. На время проведения работ персонал детского сада и детей перевели в другое заведение.

Сапер с миной в руках. Фото: ГСЧС

Всего с начала 2025 года в Киеве нашли и изъяли 40 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, украинские фермеры активно подают заявки на разминирование земель по государственной программе.

А французская компания передаст ГСЧС Украины шесть роботизированных систем для разминирования.