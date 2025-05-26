В Киеве обнаружили мину времен Второй мировой войны - фото

В детском саду Киева нашли мину времен Второй мировой войны
В Голосеевском районе Киева обнаружили минометную мину времен Второй мировой войны. Ее нашли на территории детского сада.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в понедельник, 26 мая.
Мина на территории детсада
"На территории детского сада в Голосеевском районе столицы рабочие нашли минометную мину времен Второй мировой войны", — говорится в сообщении.
В ГСЧС уточнили, что находку изъяли саперы и вывезли на полигон, чтобы обезвредить. На время проведения работ персонал детского сада и детей перевели в другое заведение.
Всего с начала 2025 года в Киеве нашли и изъяли 40 боеприпасов времен Второй мировой войны.
Напомним, украинские фермеры активно подают заявки на разминирование земель по государственной программе.
А французская компания передаст ГСЧС Украины шесть роботизированных систем для разминирования.
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