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У дитсадку Києва знайшли міну часів Другої світової війни

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Дата публікації: 26 травня 2025 23:01
У Києві виявили міну часів Другої світової війни — фото
Сапер з міною в руках. Фото: ДСНС

У Голосіївському районі Києва виявили мінометну міну часів Другої світової війни. Її знайшли на території дитячого садочку.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у понеділок, 26 травня.

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Міна на території дитсадку

"На території дитячого садочку у Голосіївському районі столиці робітники знайшли мінометну міну часів Другої світової війни", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що знахідку вилучили сапери й вивезли на полігон, аби знешкодити. На час проведення робіт персонал дитячого садку та дітей перевели в інший заклад.

Сапери на території дитсадка у Києві знайшли міну з Другої світової
Сапер з міною в руках. Фото: ДСНС

Загалом від початку 2025 року у Києві знайшли та вилучили 40 боєприпасів часів Другої світової війни.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, українські фермери активно подають заявки на розмінування земель за державною програмою.

А французька компанія передасть ДСНС України шість роботизованих систем для розмінування.

Київ ДСНС Друга світова війна дитячий садочок міни сапери
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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