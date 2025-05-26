У Києві виявили міну часів Другої світової війни — фото

У дитсадку Києва знайшли міну часів Другої світової війни
У Голосіївському районі Києва виявили мінометну міну часів Другої світової війни. Її знайшли на території дитячого садочку.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у понеділок, 26 травня.
Міна на території дитсадку
"На території дитячого садочку у Голосіївському районі столиці робітники знайшли мінометну міну часів Другої світової війни", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС уточнили, що знахідку вилучили сапери й вивезли на полігон, аби знешкодити. На час проведення робіт персонал дитячого садку та дітей перевели в інший заклад.
Загалом від початку 2025 року у Києві знайшли та вилучили 40 боєприпасів часів Другої світової війни.
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