В Днепровском районе Киева у железной дороги обнаружили 20 кг ртути
В Киеве сообщили о емкости с неизвестным содержанием вблизи железнодорожных путей в Днепровском районе. Впоследствии выяснилось, что внутри 20 кг ртути.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Киеве.
В Днепровском районе обнаружили 20 кг ртути
"В 12:52 в службу спасения поступило сообщение о емкости с неизвестным веществом возле железнодорожных путей. Прибыв на место, отделения химиков установили, что в металлической емкости находится около 20 кг ртути", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ртуть была герметично упакована и передана для дальнейшей утилизации.
Обстоятельства данного случая будут устанавливаться правоохранителями.
Напомним, что во Львовской области было обнаружено пять килограммов ртути во время земляных работ. Ее обнаружили в городе Дрогобыч.
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