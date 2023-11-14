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В Днепровском районе Киева у железной дороги обнаружили 20 кг ртути

14 ноября 2023 20:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Днепровском районе Киева у железной дороги обнаружили 20 кг ртути
В Киеве у железной дороги нашли ртуть. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве сообщили о емкости с неизвестным содержанием вблизи железнодорожных путей в Днепровском районе. Впоследствии выяснилось, что внутри 20 кг ртути.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Киеве.

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В Днепровском районе обнаружили 20 кг ртути

"В 12:52 в службу спасения поступило сообщение о емкости с неизвестным веществом возле железнодорожных путей. Прибыв на место, отделения химиков установили, что в металлической емкости находится около 20 кг ртути", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ртуть была герметично упакована и передана для дальнейшей утилизации.

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Химик ГСЧС. Фото: ГСЧС

Обстоятельства данного случая будут устанавливаться правоохранителями.

Напомним, что во Львовской области было обнаружено пять килограммов ртути во время земляных работ. Ее обнаружили в городе Дрогобыч.

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