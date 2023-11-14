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У Дніпровському районі Києва біля залізниці виявили 20 кг ртуті

14 листопада 2023 20:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Дніпровському районі Києва біля залізниці виявили 20 кг ртуті
У Києві біля залізниці знайшли ртуть. Фото: ГУ ДСНС у Києві
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві повідомили про ємність з невідомим вмістом поблизу залізничних колій у Дніпровському районі. Згодом з'ясувалося, що всередині 20 кг ртуті.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Києві.

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У Дніпровському районі виявили 20 кг ртуті

"О 12:52 до служби порятунку надійшло повідомлення щодо ємності з невідомою речовиною біля залізничних колій. Прибувши на місце, відділення хіміків встановили, що в металевій ємності знаходиться близько 20 кг ртуті", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ртуть було герметично запаковано та передано для подальшої утилізації.

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Хімік ДСНС. Фото: ДСНС

Обставини даного випадку будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, що у Львівській області було знайдено п'ять кілограмів ртуті під час земляних робіт. Її виявили у місті Дрогобич.

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