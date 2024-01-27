В Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке, погиб человек

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Сегодня, 27 января, в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. В результате этого погибла женщина.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Возгорание произошло по ул. Андрея Малышко на третьем этаже девятиэтажного жилого дома.

Спасатели на месте пожара Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

"Во время тушения, с помощью автолестницы, была эвакуирована женщина, и передана медикам. К сожалению, в карете скорой помощи женщина умерла", — говорится в сообщении.

К тому же с верхних этажей были эвакуированы пять человек.

Спасатели на месте пожара Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В ГСЧС отметили, что причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области произошло сразу несколько пожаров, которые привели к трагическим последствиям. В результате возгораний погибли пожилые люди. Спасатели привлекались к ликвидации огня в городе Балта, а также в селах Яринославка и Долинское.

Также мы писали, что в Волчанске Харьковской области произошел пожар в жилой девятиэтажке. В результате возгорания погибла женщина.