В Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке, погиб человек
Сегодня, 27 января, в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. В результате этого погибла женщина.
Об этом сообщает ГСЧС.
Пожар в Киеве
Возгорание произошло по ул. Андрея Малышко на третьем этаже девятиэтажного жилого дома.
"Во время тушения, с помощью автолестницы, была эвакуирована женщина, и передана медикам. К сожалению, в карете скорой помощи женщина умерла", — говорится в сообщении.
К тому же с верхних этажей были эвакуированы пять человек.
В ГСЧС отметили, что причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.
Напомним, в Одесской области произошло сразу несколько пожаров, которые привели к трагическим последствиям. В результате возгораний погибли пожилые люди. Спасатели привлекались к ликвидации огня в городе Балта, а также в селах Яринославка и Долинское.
Также мы писали, что в Волчанске Харьковской области произошел пожар в жилой девятиэтажке. В результате возгорания погибла женщина.
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