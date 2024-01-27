У Дніпровському районі Києва сталася пожежа в багатоповерхівці, загинула людина
Сьогодні, 27 січня, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Внаслідок цього загинула жінка.
Про це повідомляє ДСНС.
Пожежа в Києві
Загоряння сталося по вул. Андрія Малишка на третьому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку.
"Під час гасіння, за допомогою автодрабини, було евакуйовано жінку, та передано медикам. На жаль, в кареті швидкої допомоги жінка померла", — йдеться у повідомленні.
До того ж з верхніх поверхів було евакуйовано п'ять осіб.
У ДСНС зазначили, що причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Нагадаємо, на Одещині сталося одразу декілька пожеж, що призвели до трагічних наслідків. Внаслідок загорянь загинули люди похилого віку. Рятувальні служби залучились до ліквідації вогню у місті Балта, а також у селах Яринославка та Долинське.
Також ми писали, що у Вовчанську Харківської області сталася пожежа у житловій дев’ятиповерхівці. Внаслідок загоряння загинула жінка.
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