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У Дніпровському районі Києва сталася пожежа в багатоповерхівці, загинула людина

27 січня 2024 13:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпровському районі Києва сталася пожежа в багатоповерхівці, загинула людина
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ГУ ДСНС у Києві
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 27 січня, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Внаслідок цього загинула жінка.

Про це повідомляє ДСНС.

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Загоряння сталося по вул. Андрія Малишка на третьому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. 

Рятувальники на місці пожежі у Дніпровському районі Києва
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ГУ ДСНС у Києві

"Під час гасіння, за допомогою автодрабини, було евакуйовано жінку, та передано медикам. На жаль, в кареті швидкої допомоги жінка померла", — йдеться у повідомленні.

До того ж з верхніх поверхів було евакуйовано п'ять осіб.

Рятувальники на місці пожежі у Дніпровському районі Києва
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ГУ ДСНС у Києві

У ДСНС зазначили, що причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині сталося одразу декілька пожеж, що призвели до трагічних наслідків. Внаслідок загорянь загинули люди похилого віку. Рятувальні служби залучились до ліквідації вогню у місті Балта, а також у селах Яринославка та Долинське. 

Також ми писали, що у Вовчанську Харківської області сталася пожежа у житловій дев’ятиповерхівці. Внаслідок загоряння загинула жінка.

Київ
пожежа
ДСНС
рятувальники
вогонь

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