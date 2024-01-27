У Дніпровському районі Києва сталася пожежа в багатоповерхівці, загинула людина

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ГУ ДСНС у Києві

Сьогодні, 27 січня, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Внаслідок цього загинула жінка.

Про це повідомляє ДСНС.

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Загоряння сталося по вул. Андрія Малишка на третьому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку.

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ГУ ДСНС у Києві

"Під час гасіння, за допомогою автодрабини, було евакуйовано жінку, та передано медикам. На жаль, в кареті швидкої допомоги жінка померла", — йдеться у повідомленні.

До того ж з верхніх поверхів було евакуйовано п'ять осіб.

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ГУ ДСНС у Києві

У ДСНС зазначили, що причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині сталося одразу декілька пожеж, що призвели до трагічних наслідків. Внаслідок загорянь загинули люди похилого віку. Рятувальні служби залучились до ліквідації вогню у місті Балта, а також у селах Яринославка та Долинське.

Також ми писали, що у Вовчанську Харківської області сталася пожежа у житловій дев’ятиповерхівці. Внаслідок загоряння загинула жінка.