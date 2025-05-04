Обстрел Киева 4 мая — 7 пострадавших, много повреждений и пожаров

В ГСЧС показали последствия атаки РФ по Киеву и рассказали детали
В ночь на 4 мая россияне выпустили по Киеву ударные дроны. В результате атаки возникли разрушения и возгорания в трех районах, также есть пострадавшие.
Об этом сообщает Telegram ГСЧС Украины.
Последствия обстрела Киева 4 мая
"В результате атаки беспилотниками пострадало 7 человек, из которых 2 детей. Информация о пострадавших уточняется. На местах работали 76 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники", — говорится в сообщении.
Относительно деталей атаки по каждому из районов, информация следующая.
Оболонский район
Возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Частично разрушено перекрытие кровли. По другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома;
Святошинский район
Пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах.
Шевченковский район
Загорелось дерево, повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.
Напомним, что с наступлением новых суток в столице объявили тревогу. Военные фиксировали в направлении Киева вражеские беспилотники.
Кроме того, в столице на фоне атаки дронов и работы ПВО, раздавались звуки взрывов.
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