Обстрел Киева 4 мая — 7 пострадавших, много повреждений и пожаров

Спасатели на месте событий в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 4 мая россияне выпустили по Киеву ударные дроны. В результате атаки возникли разрушения и возгорания в трех районах, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает Telegram ГСЧС Украины.

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"В результате атаки беспилотниками пострадало 7 человек, из которых 2 детей. Информация о пострадавших уточняется. На местах работали 76 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники", — говорится в сообщении.

Спасатели на месте событий в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Относительно деталей атаки по каждому из районов, информация следующая.

Оболонский район

Возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Частично разрушено перекрытие кровли. По другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома;

Святошинский район

Пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах.

Шевченковский район

Загорелось дерево, повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.

Напомним, что с наступлением новых суток в столице объявили тревогу. Военные фиксировали в направлении Киева вражеские беспилотники.

Кроме того, в столице на фоне атаки дронов и работы ПВО, раздавались звуки взрывов.