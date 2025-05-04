Обстріл Києва 4 травня — 7 постраждалих, багато пошкоджень та пожеж

Рятувальники на місці подій у Києві. Фото: ДСНС України

В ніч проти 4 травня росіяни випустили по Києву ударні дрони. Внаслідок атаки виникли руйнування та загоряння у трьох районах, також є постраждалі.

Про це повідомляє Telegram ДСНС України.

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"Внаслідок атаки безпілотниками постраждало 7 осіб, з яких 2 дітей. Інформація щодо потерпілих уточнюється. На місцях працювали 76 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місці подій у Києві. Фото: ДСНС Києва

Щодо деталей атаки по кожному з районів, інформація наступна.

Оболонський район

Виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття покрівлі. За іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку;

Святошинський район

Пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.

Шевченківський район

Загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

Нагадаємо, що з настанням нової доби у столиці оголосили тривогу. Військові фіксували у напрямку Києва ворожі безпілотники.

Крім того, в столиці на тлі атаки дронів та роботи ППО, лунали звуки вибухів.