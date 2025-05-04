Обстріл Києва 4 травня — 7 постраждалих, багато пошкоджень та пожеж

У ДСНС показали наслідки атаки РФ по Києву і розповіли деталі
В ніч проти 4 травня росіяни випустили по Києву ударні дрони. Внаслідок атаки виникли руйнування та загоряння у трьох районах, також є постраждалі.
Про це повідомляє Telegram ДСНС України.
Наслідки обстрілу Києва 4 травня
"Внаслідок атаки безпілотниками постраждало 7 осіб, з яких 2 дітей. Інформація щодо потерпілих уточнюється. На місцях працювали 76 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки", — йдеться у повідомленні.
Щодо деталей атаки по кожному з районів, інформація наступна.
Оболонський район
Виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття покрівлі. За іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку;
Святошинський район
Пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.
Шевченківський район
Загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.
Нагадаємо, що з настанням нової доби у столиці оголосили тривогу. Військові фіксували у напрямку Києва ворожі безпілотники.
Крім того, в столиці на тлі атаки дронів та роботи ППО, лунали звуки вибухів.
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