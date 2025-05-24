Обстрел Киева 24 мая — в ГСЧС показали фото спасательной операции

Спасатель на одном из мест событий. Фото: ГСЧС Киева

Российские оккупанты в ночь на 24 мая обстреляли Киев дронами и баллистикой. В результате атаки было зафиксировано много пожаров.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

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Пожарные машины и спасатели на одном из мест событий в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Известно, что чрезвычайники ликвидируют последствия сразу на нескольких локациях и в разных районах города. В частности:

Соломенский район: пожар возник в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Силами 30 человек личного состава и 8 единиц пожарно-спасательной и специальной техники возгорание ликвидировано. С помощью спасательного капюшона спасен мужчина, который с предварительным диагнозом отравление продуктами горения передан медикам;

пожар возник в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Силами 30 человек личного состава и 8 единиц пожарно-спасательной и специальной техники возгорание ликвидировано. С помощью спасательного капюшона спасен мужчина, который с предварительным диагнозом отравление продуктами горения передан медикам; Оболонский район: произошло возгорание на балконах в девятиэтажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. Трех человек спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс. Пожар уже ликвидирован;

произошло возгорание на балконах в девятиэтажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. Трех человек спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс. Пожар уже ликвидирован; Святошинский район: пожар произошел в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов. Работы продолжаются.

"Информация о возможных пострадавших уточняется", — резюмировали в ГСЧС.

Напомним, что этой ночью под атакой дронов оказалось также Одесса. В городе слышали взрывы.

Кроме того, взрывы раздавались в Запорожской области. В тот момент во многих регионах Украины фиксировали БпЛА, а глава ОГА Иван Федоров предупреждал об угрозе применения управляемых авиабомб.