Обстріл Києва 24 травня — у ДСНС показали фото рятувальної операції

Рятувальник на одному з місць подій. Фото: ДСНС Києва

Російські окупанти в ніч проти 24 травня обстріляли Київ дронами та балістикою. Внаслідок атаки було зафіксовано багато пожеж.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

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Пожежні машини та рятувальники на одному з місць подій у Києві. Фото: ДСНС Києва

Відомо, що надзвичайники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях та в різних районах міста. Зокрема:

Солом’янський район: пожежа виникла у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Силами 30 чоловік особового складу та 8 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки загоряння ліквідовано. За допомогою рятувального капюшона врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передано медикам;

пожежа виникла у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Силами 30 чоловік особового складу та 8 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки загоряння ліквідовано. За допомогою рятувального капюшона врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передано медикам; Оболонський район: сталося загорання на балконах у девятиповерхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу вже ліквідовано;

сталося загорання на балконах у девятиповерхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу вже ліквідовано; Святошинський район: пожежа сталася в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів. Роботи тривають.

"Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється", — резюмували у ДСНС.

Нагадаємо, що цієї ночі під атакою дронів опинилося також Одеса. В місті чули вибухи.

Крім того, вибухи лунали в Запорізькій області. В той момент в багатьох регіонах України фіксували БпЛА, а глава ОВА Іван Федоров попереджав про загрозу застосування керованих авіабомб.