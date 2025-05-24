Обстріл Києва 24 травня — у ДСНС показали фото рятувальної операції

У ДСНС показали перші фото після нічної атаки РФ на Київ
Російські окупанти в ніч проти 24 травня обстріляли Київ дронами та балістикою. Внаслідок атаки було зафіксовано багато пожеж.
Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.
Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 24 травня
Відомо, що надзвичайники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях та в різних районах міста. Зокрема:
- Солом’янський район: пожежа виникла у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Силами 30 чоловік особового складу та 8 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки загоряння ліквідовано. За допомогою рятувального капюшона врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передано медикам;
- Оболонський район: сталося загорання на балконах у девятиповерхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу вже ліквідовано;
- Святошинський район: пожежа сталася в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів. Роботи тривають.
"Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється", — резюмували у ДСНС.
Нагадаємо, що цієї ночі під атакою дронів опинилося також Одеса. В місті чули вибухи.
Крім того, вибухи лунали в Запорізькій області. В той момент в багатьох регіонах України фіксували БпЛА, а глава ОВА Іван Федоров попереджав про загрозу застосування керованих авіабомб.
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