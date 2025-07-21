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Главная Киев В ГСЧС раскрыли подробности последствий атаки РФ на Киев

В ГСЧС раскрыли подробности последствий атаки РФ на Киев

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 07:51
Атака РФ на Киев - что известно о последствиях
Станция метро "Лукьяновская", которая была повреждена в результате атаки РФ на Киев 21 июля 2025 года. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 21 июля российские оккупанты атаковали Киев. В частности, пострадал Шевченковский район столицы — разрушениям подверглась станция метро "Лукьяновская".

Об этом рассказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии Новини.LIVE.

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В ночь на 21 июля российские войска обстреляли Киев. Оккупанты атаковали ряд районов столицы.

Кроме того, войска РФ в очередной раз нанесли удар по станции метро "Лукьяновская".

По данным КГГА, сейчас станция метро "Лукьяновская" закрыта на вход и выход, поезда проезжают ее мимо, без остановки. Все остальные станции метро работают в обычном режиме, нормальный график движения поездов постепенно восстанавливается.

Атака РФ
Станция метро "Лукьяновская", которая была повреждена в результате атаки РФ на Киев 21 июля 2025 года. Фото: Новини.LIVE

По словам представителя ГСЧС, в Шевченковском районе Киева горел первый этаж дома, один человек ранен, еще одного спасли.

Также представитель ГСЧС сообщил, что в Днепровском районе горели торговые сооружения, в Дарницком — гаражный кооператив и садик. Также есть последствия атаки РФ в Святошинском районе. Из-за вражеского обстрела погиб человек, предварительно речь идет о мужчине.

Кроме того, спасатель прокомментировал "задымление" на стации метро "Лукьяновская", о котором ранее сообщалось после атаки РФ. По его словам, это был не пожар, а пыль.

"Помощь спасателей для тушения там (на станции метро "Лукьяновская", — Ред.) не понадобилась", — пояснил Павел Петров.

В то же время он подчеркнул, что люди стали ответственнее относиться к тревогам и спускаться в укрытие.

Напомним, что в ночь на 21 июля в Киеве раздавались мощные взрывы — россияне атаковали столицу.

Кроме того, в ночь на 21 июля российские войска атаковали Ивано-Франковск ракетами и дронами.

Киев обстрелы война в Украине атака разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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