Атака РФ на Київ — що відомо про наслідки

Станція метро "Лук'янівська", яка була пошкоджена внаслідок атаки РФ на Київ 21 липня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 21 липня російські окупанти атакували Київ. Зокрема, постраждав Шевченківський район столиці — руйнувань зазнала станція метро "Лук'янівська".

Про це розповів речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі Новини.LIVE.

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У ніч проти 21 липня російські війська обстріляли Київ. Окупанти атакували низку районів столиці.

Крім того, війська РФ вкотре завдали удару по станції метро "Лук'янівська".

За даними КМДА, наразі станція метро "Лукʼянівська" зачинена на вхід та вихід, поїзди проїжджають її повз без зупинки. Всі інші станції метро працюють у звичайному режимі, нормальний графік руху поїздів поступово відновлюється.

Станція метро "Лук'янівська", яка була пошкоджена внаслідок атаки РФ на Київ 21 липня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

За словами речника ДСНС, в Шевченківському районі Києва горів перший поверх будинку, одна людина поранена, ще одну врятували.

Також представник ДСНС повідомив, що у Дніпровському районі горіли торгівельні споруди, у Дарницькому — гаражний кооператив та садочок. Також є наслідки атаки РФ у Святошинському районі. Через ворожий обстріл загинула людина, попередньо йдеться про чоловіка.

Крім того, рятувальник прокоментував "задимлення" на стації метро "Лук'янівська", про яке раніше повідомлялося після атаки РФ. За його словами, це була не пожежа, а пил.

"Допомога рятувальників для гасіння там (на станції метро "Лук'янівська", — Ред.) не знадобилася", — пояснив Павло Петров.

Водночас він наголосив, що люди стали відповідальніше ставитися до тривог і спускатися в укриття.

Нагадаємо, що в ніч проти 21 липня у Києві лунали потужні вибухи — росіяни атакували столицю.

Крім того, у ніч проти 21 липня російські війська атакували Івано-Франківськ ракетами та дронами.