В ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки на Киев
Сегодня ночью, 13 июля, российские оккупанты совершили очередную атаку на Киев. Падение обломков было зафиксировано в четырех районах столицы.
Об этом сообщает ГСЧС.
Ночная атака на Киев
По одному адресу спасатели потушили пожар на балконе пятого этажа 16-этажного жилого дома. В результате возгорания травмировались два человека. Они отказались от госпитализации. К тому же был спасен и выведен на безопасное расстояние один житель Киева.
"По другому адресу в 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания без последующего горения. До прибытия спасателей на месте были обнаружены двое пострадавших с осколочными ранениями, они были госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
В результате российской атаки также произошел пожар в одноэтажном здании, которое не действует. Огонь распространился на крышу на общей площади 20 кв м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
В ГСЧС рассказали, что по другим адресам пожаров не было.
Спасатели привлекли 95 человек личного состава и 19 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.
Напомним, в Киевской городской военной администрации обнародовали фото последствий падения обломков в Дарницком районе столицы. На месте работали соответствующие службы.
Также мы писали, что сегодня ночью, 13 июля, в Киеве раздались взрывы. Также в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.