В ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки на Киев

Спасатели ликвидируют пожар в Киеве. Фото: ГСЧС

Сегодня ночью, 13 июля, российские оккупанты совершили очередную атаку на Киев. Падение обломков было зафиксировано в четырех районах столицы.

Об этом сообщает ГСЧС.

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По одному адресу спасатели потушили пожар на балконе пятого этажа 16-этажного жилого дома. В результате возгорания травмировались два человека. Они отказались от госпитализации. К тому же был спасен и выведен на безопасное расстояние один житель Киева.

"По другому адресу в 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания без последующего горения. До прибытия спасателей на месте были обнаружены двое пострадавших с осколочными ранениями, они были госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

В результате российской атаки также произошел пожар в одноэтажном здании, которое не действует. Огонь распространился на крышу на общей площади 20 кв м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

В ГСЧС рассказали, что по другим адресам пожаров не было.

Спасатели привлекли 95 человек личного состава и 19 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Последствия падения обломков в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатель ликвидирует пожар в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатель ликвидирует пожар в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатель ликвидирует пожар в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатель ликвидирует пожар в Киеве. Фото: ГСЧС

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской городской военной администрации обнародовали фото последствий падения обломков в Дарницком районе столицы. На месте работали соответствующие службы.

Также мы писали, что сегодня ночью, 13 июля, в Киеве раздались взрывы. Также в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.