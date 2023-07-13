У ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки на Київ

Рятувальники ліквідовують пожежу у Києві. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі, 13 липня, російські окупанти здійснили чергову атаку на Київ. Падіння уламків було зафіксовано у чотирьох районах столиці.

Про це повідомляє ДСНС.

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За однією адресою рятувальники загасили пожежу на балконі п'ятого поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок загоряння травмувалися двоє людей. Вони відмовилися від госпіталізації. До того ж було врятовано та виведено на безпечну відстань одного мешканця Києва.

"За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без послідуючого горіння. До прибуття рятувальників на місці було виявлено двох потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано до медичного закладу", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки також сталася пожежа в одноповерховій будівлі, яка не діє. Вогонь поширився на дах на загальній площі 20 кв м. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

У ДСНС розповіли, що за іншими адресами пожеж не було.

Рятувальники залучили 95 осіб особового складу та 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Наслідки падіння уламків у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальник ліквідовує пожежу у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальник ліквідовує пожежу у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальник ліквідовує пожежу у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальник ліквідовує пожежу у Києві. Фото: ДСНС

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Київській міській військовій адміністрації оприлюднили фото наслідків падіння уламків в Дарницькому районі столиці. На місці працювали відповідні служби.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 13 липня, у Києві пролунали вибухи. Також в більшості областей України було оголошено повітряна тривога.