У ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки на Київ
Сьогодні вночі, 13 липня, російські окупанти здійснили чергову атаку на Київ. Падіння уламків було зафіксовано у чотирьох районах столиці.
Про це повідомляє ДСНС.
Нічна атака на Київ
За однією адресою рятувальники загасили пожежу на балконі п'ятого поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок загоряння травмувалися двоє людей. Вони відмовилися від госпіталізації. До того ж було врятовано та виведено на безпечну відстань одного мешканця Києва.
"За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без послідуючого горіння. До прибуття рятувальників на місці було виявлено двох потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано до медичного закладу", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської атаки також сталася пожежа в одноповерховій будівлі, яка не діє. Вогонь поширився на дах на загальній площі 20 кв м. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
У ДСНС розповіли, що за іншими адресами пожеж не було.
Рятувальники залучили 95 осіб особового складу та 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, у Київській міській військовій адміністрації оприлюднили фото наслідків падіння уламків в Дарницькому районі столиці. На місці працювали відповідні служби.
Також ми писали, що сьогодні вночі, 13 липня, у Києві пролунали вибухи. Також в більшості областей України було оголошено повітряна тривога.