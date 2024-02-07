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В ГСЧС рассказали о состоянии дома в Киеве после ракетного удара

7 февраля 2024 11:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ГСЧС рассказали о состоянии дома в Киеве после ракетного удара
Последствия удара по многоэтажке в Киеве 7 февраля. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за вражеской атаки на Киев в городе загорелся многоэтажный дом в Голосеевском районе. Спасатели эвакуируют пострадавших, количество которых постоянно растет.

Об этом сообщили спасатели в комментарии для Новини.LIVE.

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По словам спасателей, в Киеве в результате ракетного удара произошел пожар в многоэтажке. В Голосеевском районе горят 10-14 этажа дома, также есть частичное разрушение фасада.

Спикер ГУ ГСЧС в Киеве Павел Петров сообщил, что спасатели эвакуируют пострадавших, количество которых постоянно растет. Только по состоянию на эту минуту известно о 21 раненого и троих погибших.

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Скриншот сообщения КМВА в Telegram

Кроме того, в Киеве повреждены витрины магазинов, двери, линии электропередач и трамвайные пути. Произошло возгорание и на СТО.

Напомним, утром 7 февраля под огнем оккупантов оказались шесть регионов Украины. В общей сложности пострадали около 13 человек.

По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, силы ПВО уничтожили 44 воздушных вражеских целей, среди которых 29 ракет и 15 дронов.

Впоследствии на ракетную атаку на Украину отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил всех, кто заботится о нашем государстве, спасает и помогает людям.

Киев
обстрелы
ракеты
дом
война в Украине
ранение

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