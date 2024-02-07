У ДСНС розповіли про стан будинку у Києві після ракетного удару

Наслідки удару по багатоповерхівці у Києві 7 лютого. Фото: ДСНС

Через ворожу атаку на Київ у місті загорівся багатоповерховий будинок у Голосіївському районі. Рятувальники евакуюють постраждалих, кількість яких постійно зростає.

Про це повідомили рятувальники у коментарі для Новини.LIVE.

Читайте також:

Ракетний удар по Києву 7 лютого: в якому стані обстріляний будинок

За словами рятувальників, у Києві внаслідок ракетного удару трапилася пожежа у багатоповерхівці. У Голосіївському районі горять 10-14 поверхи будинку, також є часткове руйнування фасаду.

Речник ГУ ДСНС у місті Києві Павло Петров повідомив, що рятувальники евакуюють постраждалих, кількість яких постійно зростає. Лише станом на цю хвилину відомо про 21 пораненого та трьох загиблих.

Скриншот допису КМВА у Telegram

Крім того, у Києві побиті вітрини магазинів, двері, пошкоджені лінії електропередач та трамвайні колії. Трапилось загоряння і на СТО.

Нагадаємо, зранку 7 лютого під вогнем окупантів опинилися шість регіонів України. Загалом, постраждали близько 13 людей.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО знищили 44 повітряні ворожі цілі, серед яких 29 ракет та 15 дронів.

Згодом на ракетну атаку на Україну відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він подякував усім, хто дбає про нашу державу, рятує та допомагає людям.