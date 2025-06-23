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Главная Киев В ГСЧС опровергли информацию о пятом погибшем в Киеве

В ГСЧС опровергли информацию о пятом погибшем в Киеве

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Дата публикации 23 июня 2025 07:47
Обстрелы Киева 23 июня — информацию о пятом погибшем опровергли
Последствия удара по Киеву 23 июня. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Ключові моменти Последствия удара по Киеву 23 июня

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию о пятом погибшем в Киеве в результате атаки 23 июня. Однако под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в комментарии Суспільному.

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Последствия удара по Киеву 23 июня

По словам Водолаги, информация о пятом погибшем в Киеве не соответствует действительности. Однако под завалами еще могут находиться люди.

Отметим, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что количество погибших в Шевченковском районе возросло до пяти. Также известно о 19 пострадавших, восьмерых из них госпитализировали. В поврежденном доме еще работают спасатели, операция по ликвидации последствий продолжается.

Обстріл Києва 23 червня
Скриншот сообщения Виталия Кличко

Напомним, этой ночью россияне нанесли комбинированный удар по Киеву. Столицу атаковали ракеты и ударные дроны.

Из-за атаки в столице закрыли выход со станции метро "Святошин". Речь идет о выходе №8, который ведет к Чернобаевской площади (улица Героев Бреста) в направлении моста.

Киев ГСЧС обстрелы война в Украине погибшие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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