У Києві тимчасово закрито вихід метро Святошин після атаки

В Києві через атаку закрито вихід зі станції метро "Святошин"
Після російської атаки по Києву, була пошкоджена інфраструктура станції "Святошин". Відтак в столиці тимчасово припинено роботу одного з виходів метро.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
У Києві тимчасово не працюватиме станція метро "Святошин"
Йдеться про вихід №8, який веде до Чорнобаївської площі (вулиця Героїв Бресту) у напрямку мосту.
Усі інші входи та виходи зі станції залишаються відкритими і функціонують у звичайному режимі. Рух поїздів також не зазнав змін — метро працює згідно з графіком.
Київський метрополітен закликає пасажирів користуватись іншими виходами та уважно слідкувати за вказівками персоналу.
Фотокореспондент Ігор Кузнєцов побував на місці атаки. На фото видно, як внаслідок обстрілу понівечило зупинку громадського транспорту та входу до метро.
Зміни графіків та курсування руху транспорту в Києві 23 червня
Після нічної ворожої атаки 23 червня в столиці частково перекрито рух транспорту поблизу станції метро "Святошин" та на вулиці Івана Виговського. У зв’язку з цим тимчасово змінено маршрути кількох тролейбусів і автобусів.
На вулиці Івана Виговського тролейбуси №4, №5, №26 і №35 наразі курсують лише до площі Валерія Марченка. Автобус №32 обслуговує маршрут від Литовського проспекту до вулиці Білицької, а автобус №36ТР їздить від вулиці Північної через проспект Європейського Союзу і вулицю Чорнобильську до тієї ж площі.
Щодо транспорту поблизу станції метро "Святошин", автобуси №37 та №37А наразі їдуть через станцію метро "Нивки", а автобус №90 у напрямку площі Валерія Марченка тимчасово слідує за маршрутом №23. Крім того, зафіксовано затримки у русі тролейбусів №41.
Водночас метрополітен продовжує працювати без змін. Єдине обмеження – тимчасове закриття виходу №8 станції метро "Святошин", що веде до Чорнобаївської площі (вулиця Героїв Бресту) у напрямку мосту.
"Київпастранс" закликає мешканців міста враховувати ці зміни під час планування поїздок і дякує пасажирам за розуміння.
Нагадаємо, у Києві в ніч проти 23 червня лунали потужні вибухи. У місті зруйнована житлова багатоповерхівка.
Внаслідок атаки у Київській області зафіксували руйнування цивільної інфраструктури.
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