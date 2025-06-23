У Києві тимчасово закрито вихід метро Святошин після атаки

Зруйнована станція. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після російської атаки по Києву, була пошкоджена інфраструктура станції "Святошин". Відтак в столиці тимчасово припинено роботу одного з виходів метро.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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У Києві тимчасово не працюватиме станція метро "Святошин"

Йдеться про вихід №8, який веде до Чорнобаївської площі (вулиця Героїв Бресту) у напрямку мосту.

Усі інші входи та виходи зі станції залишаються відкритими і функціонують у звичайному режимі. Рух поїздів також не зазнав змін — метро працює згідно з графіком.

Київський метрополітен закликає пасажирів користуватись іншими виходами та уважно слідкувати за вказівками персоналу.

Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Фотокореспондент Ігор Кузнєцов побував на місці атаки. На фото видно, як внаслідок обстрілу понівечило зупинку громадського транспорту та входу до метро.

Зруйнована конструкція. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Руйнування та уламки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зміни графіків та курсування руху транспорту в Києві 23 червня

Після нічної ворожої атаки 23 червня в столиці частково перекрито рух транспорту поблизу станції метро "Святошин" та на вулиці Івана Виговського. У зв’язку з цим тимчасово змінено маршрути кількох тролейбусів і автобусів.

На вулиці Івана Виговського тролейбуси №4, №5, №26 і №35 наразі курсують лише до площі Валерія Марченка. Автобус №32 обслуговує маршрут від Литовського проспекту до вулиці Білицької, а автобус №36ТР їздить від вулиці Північної через проспект Європейського Союзу і вулицю Чорнобильську до тієї ж площі.

Щодо транспорту поблизу станції метро "Святошин", автобуси №37 та №37А наразі їдуть через станцію метро "Нивки", а автобус №90 у напрямку площі Валерія Марченка тимчасово слідує за маршрутом №23. Крім того, зафіксовано затримки у русі тролейбусів №41.

Водночас метрополітен продовжує працювати без змін. Єдине обмеження – тимчасове закриття виходу №8 станції метро "Святошин", що веде до Чорнобаївської площі (вулиця Героїв Бресту) у напрямку мосту.

Оновлений рух транспорту. Фото: скриншот

"Київпастранс" закликає мешканців міста враховувати ці зміни під час планування поїздок і дякує пасажирам за розуміння.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 23 червня лунали потужні вибухи. У місті зруйнована житлова багатоповерхівка.

Внаслідок атаки у Київській області зафіксували руйнування цивільної інфраструктури.