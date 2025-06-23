Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ В Києві через атаку закрито вихід зі станції метро "Святошин"

В Києві через атаку закрито вихід зі станції метро "Святошин"

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 07:16
У Києві тимчасово закрито вихід метро Святошин після атаки
Зруйнована станція. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти У Києві тимчасово не працюватиме станція метро "Святошин" Зміни графіків та курсування руху транспорту в Києві 23 червня

Після російської атаки по Києву, була  пошкоджена інфраструктура станції "Святошин". Відтак в столиці тимчасово припинено роботу одного з виходів метро.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА

Реклама
Читайте також:

У Києві тимчасово не працюватиме станція метро "Святошин"

Йдеться про вихід №8, який веде до Чорнобаївської площі (вулиця Героїв Бресту) у напрямку мосту.

Усі інші входи та виходи зі станції залишаються відкритими і функціонують у звичайному режимі. Рух поїздів також не зазнав змін — метро працює згідно з графіком.

Київський метрополітен закликає пасажирів користуватись іншими виходами та уважно слідкувати за вказівками персоналу.

Київ атака 23 червня
Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Фотокореспондент Ігор Кузнєцов побував на місці атаки. На фото видно, як внаслідок обстрілу понівечило зупинку громадського транспорту та входу до метро.

Київ Святошинський район
Зруйнована конструкція. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Атака метро Київ
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Київ метро обстріли
Руйнування та уламки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зміни графіків та курсування руху транспорту в Києві 23 червня

Після нічної ворожої атаки 23 червня в столиці частково перекрито рух транспорту поблизу станції метро "Святошин" та на вулиці Івана Виговського. У зв’язку з цим тимчасово змінено маршрути кількох тролейбусів і автобусів.

На вулиці Івана Виговського тролейбуси №4, №5, №26 і №35 наразі курсують лише до площі Валерія Марченка. Автобус №32 обслуговує маршрут від Литовського проспекту до вулиці Білицької, а автобус №36ТР їздить від вулиці Північної через проспект Європейського Союзу і вулицю Чорнобильську до тієї ж площі.

Щодо транспорту поблизу станції метро "Святошин", автобуси №37 та №37А наразі їдуть через станцію метро "Нивки", а автобус №90 у напрямку площі Валерія Марченка тимчасово слідує за маршрутом №23. Крім того, зафіксовано затримки у русі тролейбусів №41.

Водночас метрополітен продовжує працювати без змін. Єдине обмеження – тимчасове закриття виходу №8 станції метро "Святошин", що веде до Чорнобаївської площі (вулиця Героїв Бресту) у напрямку мосту.

null
Оновлений рух транспорту. Фото: скриншот

"Київпастранс" закликає мешканців міста враховувати ці зміни під час планування поїздок і дякує пасажирам за розуміння.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 23 червня лунали потужні вибухи. У місті зруйнована житлова багатоповерхівка.

Внаслідок атаки у Київській області зафіксували руйнування цивільної інфраструктури.

Київ метро обстріли війна громадський транспорт
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації