В ГСЧС опровергли информацию о погибшем в результате ночной атаки на Киев
Во время сегодняшнего ночного удара по Киеву обломки сбитых вражеских дронов попали в многоэтажки. В сети появилась информация, что в результате произошел пожар и погиб один человек. В ГСЧС опровергли эту информацию.
Об этом работники ГСЧС сообщили Суспільному .
Пожар оказался бытовым
После ударов беспилотниками по Киеву сетью начала распространяться информация об одном погибшем в Подольском районе столицы.
Однако в ГСЧС заявили, что информация не соответствует действительности, ведь пожар был бытовым и гибель человека не связана с атакой России.
Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 13 июля россияне совершили очередную атаку на Киевщину . В результате вражеских обстрелов пострадал дом в Дарницком районе столицы.
В Киевской городской военной администрации обнародовали фото последствий падения обломков в Дарницком районе столицы . В настоящее время на месте работают соответствующие службы.