Обломки сбитых БПЛА попали в многоквартирный дом в Киеве. Фото: REUTERS

Во время сегодняшнего ночного удара по Киеву обломки сбитых вражеских дронов попали в многоэтажки. В сети появилась информация, что в результате произошел пожар и погиб один человек. В ГСЧС опровергли эту информацию.

Об этом работники ГСЧС сообщили Суспільному .

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Пожар оказался бытовым

После ударов беспилотниками по Киеву сетью начала распространяться информация об одном погибшем в Подольском районе столицы.

Однако в ГСЧС заявили, что информация не соответствует действительности, ведь пожар был бытовым и гибель человека не связана с атакой России.

В ГСЧС опровергли информацию о погибшем в результате ночной атаки на Киев. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 13 июля россияне совершили очередную атаку на Киевщину . В результате вражеских обстрелов пострадал дом в Дарницком районе столицы.

В Киевской городской военной администрации обнародовали фото последствий падения обломков в Дарницком районе столицы . В настоящее время на месте работают соответствующие службы.