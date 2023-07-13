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У ДСНС спростували інформацію про загиблого внаслідок нічної атаки на Київ

13 липня 2023 11:09
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У ДСНС спростували інформацію про загиблого внаслідок нічної атаки на Київ
Уламки збитих БпЛА влучили в багатоквартирний будинок у Києві. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Під час сьогоднішнього нічного удару по Києву уламки збитих ворожих дронів влучили в багатоповерхівки. У мережі зʼявилась інформація, що внаслідок цього сталась пожежа і загинула одна людина. У ДСНС спростували цю інформацію.

Про це працівники ДСНС повідомили Суспільному.

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Пожежа виявилась побутовою

Після ударів безпілотнкиами по Києву мережею почала ширитись інформація про одного загиблого в Подільському районі столиці.

Однак у ДСНС заявили, що інформація не відповідає дійсності, адже пожежа була побутовою та загибель людини не пов'язана з атакою Росії.

 

У ДСНС спростували інформацію про загиблого внаслідок нічної атаки на Київ. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 13 липня росіяни здійснили чергову атаку на Київщину. Внаслідок ворожих обстрілів постраждав будинок у Дарницькому районі столиці.

Додамо, у Київській міській військовій адміністрації оприлюднили фото наслідків падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Наразі на місці працюють відповідні служби.

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