Уламки збитих БпЛА влучили в багатоквартирний будинок у Києві. Фото: REUTERS

Під час сьогоднішнього нічного удару по Києву уламки збитих ворожих дронів влучили в багатоповерхівки. У мережі зʼявилась інформація, що внаслідок цього сталась пожежа і загинула одна людина. У ДСНС спростували цю інформацію.

Про це працівники ДСНС повідомили Суспільному.

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Пожежа виявилась побутовою

Після ударів безпілотнкиами по Києву мережею почала ширитись інформація про одного загиблого в Подільському районі столиці.

Однак у ДСНС заявили, що інформація не відповідає дійсності, адже пожежа була побутовою та загибель людини не пов'язана з атакою Росії.

У ДСНС спростували інформацію про загиблого внаслідок нічної атаки на Київ. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 13 липня росіяни здійснили чергову атаку на Київщину. Внаслідок ворожих обстрілів постраждав будинок у Дарницькому районі столиці.

Додамо, у Київській міській військовій адміністрації оприлюднили фото наслідків падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Наразі на місці працюють відповідні служби.