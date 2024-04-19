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В ДТЭК заявили, что в Киеве могут внедрить почасовые графики отключения света

19 апреля 2024 23:20
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Бригадир София
редактор
В ДТЭК заявили, что в Киеве могут внедрить почасовые графики отключения света
Энергетики чинят энергосистему. Фото: ДТЭК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве могут быть введены ограничения на поставку электроэнергий. Энергетики просят киевлян снизить энергопотребление в пиковые часы.

Об этом заявил гендиректор компании Денис Бондарь в пятницу, 19 апреля.

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Почему могут ввести графики отключения света

Основные причины такого шага:

  • Увеличение потребления электроэнергии: С наступлением весны наблюдается рост потребности в электричестве.
  • Повреждение инфраструктуры из-за обстрелов: Атаки российских войск на украинские энергетические объекты приводят к их разрушению и недостаточности электроснабжения.

"В случае повышенного спроса потребления электрической энергии с учетом тех повреждений на сегодняшней сети, то имеем вероятность применения графиков, если дальше будет обстрел наших энергообъектов", — подчеркнул Бондарь.

В ДТЭК заявили, что они активно работают над снижением возможности массовых отключений электроэнергии:

  • Восстановительные мероприятия: Команды специалистов осуществляют ремонтные работы по восстановлению поврежденных элементов системы электроснабжения.
  • Призывы к экономному потреблению: ДТЭК обращается к жителям Киева с просьбой бережливого использовать электрическую энергию, в частности, во времена пикового потребления, которые приходятся на утренние (с 7 до 11 часов) и вечерние (с 17 до 23 часов) часы.

Напомним, в "Укрэнерго" объяснили, кто в Украине должен готовиться к графику отключения электроэнергии.

Ранее мы писали, что Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии по всей Украине.

Киев
электроэнергия
сфера энергетики
ДТЭК
энергосистема
энергетика

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