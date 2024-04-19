В ДТЭК заявили, что в Киеве могут внедрить почасовые графики отключения света

Энергетики чинят энергосистему. Фото: ДТЭК

В Киеве могут быть введены ограничения на поставку электроэнергий. Энергетики просят киевлян снизить энергопотребление в пиковые часы.

Об этом заявил гендиректор компании Денис Бондарь в пятницу, 19 апреля.

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Основные причины такого шага:

Увеличение потребления электроэнергии : С наступлением весны наблюдается рост потребности в электричестве.

: С наступлением весны наблюдается рост потребности в электричестве. Повреждение инфраструктуры из-за обстрелов: Атаки российских войск на украинские энергетические объекты приводят к их разрушению и недостаточности электроснабжения.

"В случае повышенного спроса потребления электрической энергии с учетом тех повреждений на сегодняшней сети, то имеем вероятность применения графиков, если дальше будет обстрел наших энергообъектов", — подчеркнул Бондарь.

В ДТЭК заявили, что они активно работают над снижением возможности массовых отключений электроэнергии:

Восстановительные мероприятия : Команды специалистов осуществляют ремонтные работы по восстановлению поврежденных элементов системы электроснабжения.

: Команды специалистов осуществляют ремонтные работы по восстановлению поврежденных элементов системы электроснабжения. Призывы к экономному потреблению: ДТЭК обращается к жителям Киева с просьбой бережливого использовать электрическую энергию, в частности, во времена пикового потребления, которые приходятся на утренние (с 7 до 11 часов) и вечерние (с 17 до 23 часов) часы.

Напомним, в "Укрэнерго" объяснили, кто в Украине должен готовиться к графику отключения электроэнергии.

Ранее мы писали, что Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии по всей Украине.