В ДТЭК заявили, что в Киеве могут внедрить почасовые графики отключения света
В Киеве могут быть введены ограничения на поставку электроэнергий. Энергетики просят киевлян снизить энергопотребление в пиковые часы.
Об этом заявил гендиректор компании Денис Бондарь в пятницу, 19 апреля.
Почему могут ввести графики отключения света
Основные причины такого шага:
- Увеличение потребления электроэнергии: С наступлением весны наблюдается рост потребности в электричестве.
- Повреждение инфраструктуры из-за обстрелов: Атаки российских войск на украинские энергетические объекты приводят к их разрушению и недостаточности электроснабжения.
"В случае повышенного спроса потребления электрической энергии с учетом тех повреждений на сегодняшней сети, то имеем вероятность применения графиков, если дальше будет обстрел наших энергообъектов", — подчеркнул Бондарь.
В ДТЭК заявили, что они активно работают над снижением возможности массовых отключений электроэнергии:
- Восстановительные мероприятия: Команды специалистов осуществляют ремонтные работы по восстановлению поврежденных элементов системы электроснабжения.
- Призывы к экономному потреблению: ДТЭК обращается к жителям Киева с просьбой бережливого использовать электрическую энергию, в частности, во времена пикового потребления, которые приходятся на утренние (с 7 до 11 часов) и вечерние (с 17 до 23 часов) часы.
Напомним, в "Укрэнерго" объяснили, кто в Украине должен готовиться к графику отключения электроэнергии.
Ранее мы писали, что Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии по всей Украине.
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